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Hırvatistan'a golü atan Barış Alper Yılmaz'dan Montella'ya övgü: Çok güzel bir enerjisi var

Hırvatistan'a golü atan Barış Alper Yılmaz'dan Montella'ya övgü: Çok güzel bir enerjisi var

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda deplasmanda karşılaştığı Hırvatistan'ı 1-0 mağlup eden Milli Takımımızda golün sahibi Barış Alper Yılmaz, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunurken Vincenzo Montella'nın yarattığı havanın etkisine de dikkat çekti.

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EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Milli Takımımız, deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Millilerimiz, mücadeleden 1-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

Gruptan çıkmak adına büyük bir avantaj sağlamamızı sağlayan mücadelenin ardından golün sahibi Barış Alper Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

Milli Takımımıza galibiyeti getiren Barış Alper Yılmaz, karşılaşmayı değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

Bugün burada tarih yazdık. Yeni hocamızla kısa sürede çok iyi başlangıç yaptık diyebilirim. Milletimize armağan olsun bu galibiyetimiz. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Çok iyi mücadele verdiler sahada. Hepsine birer birer teşekkür ederim. Çok iyi mücadele ettik. Şimdi onlarla beraber kutlayacağız.

Milli Takımın başında ilk karşılaşmasına çıkan teknik direktör Vincenzo Montella'nın kendilerine yansıttığı enerjisine dikkat çeken Barış Alper Yılmaz, "Enerji çok güzel bir şey. Hocanın çok güzel bir enerjisi var. Bize de onu kısa sürede bize yansıttı. Öyle hep beraber kutlamak istedim golü. Öyle kenara koştum diyebilirim" dedi.

Hocasının golü bulduğu pozisyondaki gibi taktiksel bir direktifi olup olmadığı sorusuna ise Barış Alper, "Hocam zaten bana hep iki stoperin arasında durup arkaya koşu atmamı söyledi. Kısa sürede taktikler verdi bize ama bugün burada elimizden geleni yaptık. Burada önemli olan kazanmaktı. Tarihe geçtiğimiz için mutluyuz" yanıtını verdi.

Son olarak Konya'da oynanacak Letonya maçı için taraftarlara mesajı sorulan milli yıldız, "Taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Yeneceğiz inşallah" dedi.

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