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Icardi'nin menajerinden flaş itiraf!

Icardi'nin menajerinden flaş itiraf!

Mauro Icardi'nin menajeri George Gardi, Arjantinli yıldıza Galatasaray'ın önerdiğinden 5 kat fazla teklif geldiğini ancak Icardi'nin sarı kırmızılı kulüpten vazgeçmediğini açıkladı.

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin sarı kırmızılı takıma transferinin perde arkasında yaşanları menajeri George Gardi anlattı.

"Galatasaray'ın teklifinin 5 katı önerildi"

İtalyan basınından Tuttomercatoweb'e konuşan Gardi, sezon bitiminde Icardi'nin ilk tercih olarak sarı kırmızılıları seçtiğini belirterek "Galatasaray'ın teklifinin 5 katı önerildi. PSG'ye Galatasaray'dan iki kat fazla bonservis teklif edildi. Ancak Mauro, ilkeli duruşunu bozmadığı ve taraftarlara duyduğu sevgi nedeniyle Galatasaray'da kaldı. PSG de bonservis bedelini indirmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

Galatasaray 10 milyon Euro ödedi

Sarı kırmızılı kulüp, geçtiğimiz temmuz ayında Arjantinli yıldızla 10 milyon Euro bonservis bedeli ve 6 milyon Euro yıllık ücret karşılığında ile 3 senelik mukavele imzalamıştı.

KAYNAK: NTV SPOR

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