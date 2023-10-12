İsrail halkının yüzde 86'sı Başbakan Netanyahu'yu saldırıdan sorumlu tuttu

Aksa tufanı operasyonunun ardından İsrail'de yapılan bir ankette çarpıcı sonuçlar çıktı. İsrail halkının yüzde 86'sı Başbakan Netanyahu'yu saldırıdan sorumlu tutarken, büyük çoğunluk "savaş bitiminde istifa etmesi gerekir" dedi.

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7 Ekim günü Hamas'ın 'Aksa tufanı' operasyonunu başlatması İsrail tarafını şaşkına çevirdi. Binlerce roketi dakikalar içerisinde ateşleyen Hamas, karadan da ülkeye sızarak İsrail askeri noktalarında büyük tahribata neden oldu. Aksa tufanı sonrası başlayan çatışmalarda İsrail tarafında ölü sayısı her geçen gün artarken şu anda bile sayının 1000'i geçtiği öğrenildi.

İsrail yönetimi tarafından önceden tespit edilemeyen bu saldırı ve İsrail askerinin hazırlıksızlığı, İsrail halkı tarafından tepkiyle karşılanırken, Aksa tufanı hareketi sonrası yapılan bir ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Çatışmalar devam ederken İsrail'de Diyalog Merkezi tarafından gerçekleştirilen ankette halkın büyük çoğunluğunun yaşananlardan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu sorumlu tuttuğu ortaya çıktı.

İsrail halkı: Hükümet başarısız ve sorumlu

Ankette, koalisyon destekçilerinin %79'u da dahil olmak üzere ankete katılanların %86'sının ezici bir çoğunluğunun Hamas'ın yaptığı sürpriz saldırıdan dolayı hükümetin başarısız olduğunu belirtirken, ankete katılanların yüzde 92 gibi büyük bir çoğunluğu ise savaşın halkta büyük kaygıya yol açtığını belirtti.

Öte yandan ankete katılanların yüzde 94 gibi çok yüksek bir oranı da yaşananlardan dolayı hükümetin sorumlu olduğunu söyledi.

"Savaş bitince istifa etmeli"

Haber 7'de yer alan habere göre Ankette çıkan başka bir sonuç ise Netanyahu'nun koltuğunun sallandığını ifade eder cinsten oldu. İsrail halkının yüzde 56'sı savaşın bitmesinin hemen ardından Netanyahu'nun istifa etmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca ankete katılanların yüzde 52'si Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın da istifa etmesini beklediğini söyledi.