BIST 8.224
DOLAR 27,75
EURO 29,35
ALTIN 1.670,50
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmaları ve insani krizlere çözüm arayışları ele alındı. Görüşmede, bölgede ve dünyada kaygıyla izlenen İsrail-Filistin çatışmaları ve insani krizlere çözüm arayışları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Abone ol

Türkiye, İsrail-Filistin çatışmasının bölgedeki başka ülkelere de sıçramadan sonlandırılması ve taraflar arasında müzakerelerin başlatılması için çok yönlü diplomasi yürütüyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çatışmaların başladığı ilk andan itibaren pek çok liderle görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan bugün de Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, bölgede ve dünyada kaygıyla izlenen İsrail-Filistin çatışması ve insani krizlere çözüm arayışları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin krizin bir an önce sonlandırılması için her türlü çabayı gösterdiğini, arabuluculuk dahil birçok barışçıl adımı atmaya hazır olduğunu belirtti.

Erdoğan, sorunun temelli çözümü için Filistin'e verilen sözlerin tutulması ve uluslararası toplumun 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına öncülük etmesinin şart olduğunu söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Altay yeni teknik direktörünü açıkladı
Altay yeni teknik direktörünü açıkladı
ABD'de TÜFE eylülde beklentilerin üzerinde arttı
ABD'de TÜFE eylülde beklentilerin üzerinde arttı
Altın piyasasında son durum! 12 Ekim altının kilogram fiyatı ne kadar oldu
Altın piyasasında son durum! 12 Ekim altının kilogram fiyatı ne kadar oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici ile görüştü
Real Madrid'e, Arda Güler’den iyi haber
Real Madrid'e, Arda Güler’den iyi haber
İzmir’de yasadışı tıbbi ürün operasyonu: 25 gözaltı!
İzmir’de yasadışı tıbbi ürün operasyonu: 25 gözaltı!
Süper Lig şampiyonu kulüplerin divan kurulu başkanları, Bursa’da buluştu
Süper Lig şampiyonu kulüplerin divan kurulu başkanları, Bursa’da buluştu
Malatya'da beyin kanaması geçiren hasta ambulans helikopter ile sevk edildi
Malatya'da beyin kanaması geçiren hasta ambulans helikopter ile sevk edildi
Kırmızı listedeydi! Mardin'de çizgili sırtlan ölü bulundu
Kırmızı listedeydi! Mardin'de çizgili sırtlan ölü bulundu
Romatizmal hastalıklar 50 yaşından önce başlıyor!
Romatizmal hastalıklar 50 yaşından önce başlıyor!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gündeme ilişkin açıklama: Her türlü sivil kayıplarına karşıyız
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gündeme ilişkin açıklama: Her türlü sivil kayıplarına karşıyız
KARADENİZBİRLİK, yağ fiyatlarında indirim yaptı!
KARADENİZBİRLİK, yağ fiyatlarında indirim yaptı!