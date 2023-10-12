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Süper Lig şampiyonu kulüplerin divan kurulu başkanları, Bursa’da buluştu

Süper Lig şampiyonu kulüplerin divan kurulu başkanları, Bursa’da buluştu

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, şampiyon kulüplerin divan başkanlarını Bursa’da ağırladı. Türk futbolunun geliştirilmesi için fikir alışverişleri yapıldı.

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Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Galip Sakder, şampiyon kulüplerin divan başkanlarını konuk etti. Türk Futbolunun sorunlarının ve marka değerinin konuşulduğu toplantıya Bursaspor Divan Kurulu geçmiş dönem divan başkanı İdris Sevinç, Fenerbahçe Divan Başkanı Uğur Dündar, Galatasaray Divan Başkanı Aykutalp Derkan, Beşiktaş Divan Başkanı Tevfik Yamantürk, Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sirmen ve Başakşehir’i temsilen Kağan Şahin ve beraberlerindeki heyet katıldı.

Üst liglerde güçlü camiaların ve güçlü birlikteliklerin gerekliliğinin altının çizildiği toplantıda, Türk futbolunun geliştirilmesi için fikir ve projelerin üretilmesi de konu edildi.

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