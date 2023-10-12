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Mariinski Orkestrası, İstanbul AKM’de sahne aldı

Mariinski Orkestrası, İstanbul AKM’de sahne aldı

Kültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Mariinski Orkestrası Türkiye'de ilk kez konser verdi.

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Ünlü şef Valery Gergiev yönetimindeki orkestra, Türkiye turnesi kapsamında Antalya Aspendos ve Ankara CSO ADA'nın ardından İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahne aldı.

Aspendos konserinde müzik tarihinin en sevilen popüler başyapıtlarından oluşan özel bir repertuvar yorumlanırken, Ankara konserinde orkestraya Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçıları eşlik etti.

İstanbul konseri ise Gergiev'in özel isteği üzerine, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına ithaf edildi.

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