İran'ın Suriye ziyareti öncesi sıcak gelişme! İsrail; Şam ve Halep havalimanlarını vurdu

İsrail'e ait savaş uçaklarının Şam ve Halep havalimanlarını vurduğu, bugün Suriye'yi ziyaret edecek olan İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın uçağının, saldırı haberini alır almaz Tahran'a döndüğü ifade edildi.

Abone ol

Suriye devlet televizyonu, İsrail'in, Şam ve Halep havalimanlarını vurduğunu açıkladı. İsrail kaynakları, saldırının sebebi olarak, üst düzey İranlı yetkililerinin bölgeye gelmesini engellemek olduğunu söyledi.

Sputnik'in diplomatik kaynaklardan aldığı bilgiye göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan'ın uçağı, İsrail'in saldırısı sonucu Suriye'ye inmekten vazgeçerek Tahran'a döndü.

"İki havalimanı da hizmet dışı kaldı"

Şam yönetiminin haber ajansı SANA'nın haberinde, "Pistler zarar gördü. İki havalimanı da hizmet dışı kaldı." ifadesi yer aldı.

Saldırı doğrulandı

İsrailli Haaretz gazetesine göre İsrail ordusu, Halep ve başkent Şam'daki uluslararası havalimanlarını hedef aldı. Ayrıca İsrail'in kanal 12 televizyonu, İsrail ordusunu kaynak göstererek saldırıyı doğruladı.

İran'ın Şam yönetimi saflarında yer alan İran destekli terörist gruplara ve Lübnan'daki Hizbullah'a askeri sevkiyat yapmak için Suriye'deki havalimanlarını kullandığı biliniyor.

"Aksa Tufanı" operasyonunun arkasında İran'ın olduğu iddia edilmişti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Özellikle ABD ve İsrail, saldırının arkasında Tahran yönetiminin olduğunu iddia etmişti. İran Cumhurbaşkanı Reisi dahil olmak üzere, açıklama yapan tüm İranlı diplomatlar ve yetkililer, defalarca bu iddiaların doğru olmadığını savundu.

İsrail ve Gazze'de şu ana kadar kaç kişi hayatını kaybetti?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Anadolu Ajansı'nın bugün saat 16:30'da yayınladığı habere göre, Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 248'i kadın 447'si çocuk olmak üzere 1417 kişinin yaşamını yitirdiği, 932'si kadın, 1531'i çocuk, 6 bin 268 kişinin yaralandığı kaydedildi.