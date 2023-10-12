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Muğla'da bir TIR kayalıklara çarparak parçalandı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Muğla'da bir TIR kayalıklara çarparak parçalandı!

MUĞLA'nın Ula ilçesinde kayalıklara çarparak parçalanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

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Ula ilçesinde Fırat Özcan (24) yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen plastik malzeme yüklü tır, kontrolden çıkarak kayalıklara çarptıktan sonra parçalandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, bulunduğu yerden itfaiye ekiplerince güçlükle çıkarıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cesedi yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Karayolları ekiplerince malzemelerin taşınmasının ardından temizlenen yol yeniden trafiğe açıldı.

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