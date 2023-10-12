Ekrem İmamoğlu'ndan kurtulmak için Kılıçdaroğlu yanlısı hesaplar harekete geçti İsmail Saymaz yazdı

Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Cemal Canpolat'ın İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Çelik'e karşı CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimini kaybetmesiyle ilgili yazı kaleme alan yazar İsmail Saymaz, "Daha şimdiden Kılıçdaroğlu yanlısı sosyal medya hesaplarında İBB aleyhine sel baskını ve trafik konulu paylaşımlar yapılıyor." iddiasına yer verdi.

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Hafta sonu yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'ni İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Çelik'in kazanmasının yankıları sürüyor.

Olaylı kongreye genel merkezin desteklediği kaybeden aday Cemal Canpolat'ın konuşmasındaki iddialar damga vurdu.

Para karşılığı delegeler İBB'de işe alındığı iddiası

Canpolat, İmamoğlu'nun kongrede Özgür Çelik'e oy vermeleri karşılığında delegeleri İBB'de işe yerleştirildiğini iddia etti.CHP'lilerin İBB'ye girmek için İyi Parti'ye geçtiğini savundu.

CHP'de yaşanan son gelişmeleri Sözcü yazarı İsmail Saymaz, "Akrep yapmaz CHP'linin CHP'liye yaptığını" başlıklı yazısında değerlendirdi.

Saymaz, savcılığın bu ithamları ihbar sayıp harekete geçebileceğini, İçişleri Bakanlığı'nın da müfettiş gönderebileceğini yazdı.

Canpolat'ın sözlerinin AK Parti'ye propaganda fırsatı verdiğini yazan Saymaz, "İmamoğlu'nu itibarsızlaştırmak ve İstanbul ittifakını dağıtmak için bundan fazlası yapılamazdı" ifadelerine yer verdi.

"Kimi CHP'lilere karşı da mücadele edecek"

"CHP'nin İstanbul kongresi kanıtlıyor ki Kılıçdaroğlu ve kliği İmamoğlu'ndan kurtulabilmek için İstanbul'u verebilir." diyen Saymaz, çok konuşulacak bir detay paylaştı:

Daha şimdiden Kılıçdaroğlu yanlısı sosyal medya hesaplarında İBB aleyhine sel baskını ve trafik konulu paylaşımlar yapılıyor. Belediyeyi halk nezdinde başarısız gösterip madara etmek için Ak-trollerden daha cevval davranıyorlar. Kılıçdaroğlu ve kliği CHP genel merkezini elinde tutabilsin diye! Böylece varlıklarını Kılıçdaroğlu'na borçlu olan parti yönetimi ve belediye başkanları bir dönem daha koltuklarında oturabilecek, delege ve milletvekili olabilecek, yakınlarını aile şirketine çevirdikleri CHP'de makam mevki sahibi yapabilecek. 5 Kasım'daki kurultayda CHP liderliği değişmez, aynı kalırsa İstanbul risk altındadır. İmamoğlu, sadece Cumhur İttifakı ve adayına karşı değil, kimi CHP'lilere karşı da mücadele edecek."

İsmail Saymaz'ın yazısının tamamı