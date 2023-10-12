Mısır resmen duyurdu: Refah Sınır Kapısı yeniden açıldı

Gazze’de 10 Ekim’de kapatılan sınır kapısı yeniden açıldı. Mısır, İsrail'den Refah Sınır Kapısı geçişini hedef almamasını istedi.Abone ol
Mısır Dışişleri Bakanlığı, Refah Sınır Kapısı'nın açık tutulduğunu duyurdu. Kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik uluslararası yardımın Sina Yarımadası'nın kuzeyindeki Al Arish Havaalanı'na yönlendirildiği açıklandı.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı çevresini hedef almıştı.
İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun X sosyal medya platformundan paylaştığı habere göre Tel Aviv, Mısır'a "Gazze'ye tedarik yaparsanız, kamyonları vururuz" mesajı göndermişti.
Saldırının ardından Mısır, Gazze'deki Refah sınır kapısını kapatmıştı.