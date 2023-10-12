BIST 8.437
DOLAR 27,75
EURO 29,53
ALTIN 1.678,92
HABER /  GÜNCEL

Mısır resmen duyurdu: Refah Sınır Kapısı yeniden açıldı

Mısır resmen duyurdu: Refah Sınır Kapısı yeniden açıldı

Gazze’de 10 Ekim’de kapatılan sınır kapısı yeniden açıldı. Mısır, İsrail'den Refah Sınır Kapısı geçişini hedef almamasını istedi.

Abone ol

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Refah Sınır Kapısı'nın açık tutulduğunu duyurdu. Kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik uluslararası yardımın Sina Yarımadası'nın kuzeyindeki Al Arish Havaalanı'na yönlendirildiği açıklandı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı çevresini hedef almıştı.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun X sosyal medya platformundan paylaştığı habere göre Tel Aviv, Mısır'a "Gazze'ye tedarik yaparsanız, kamyonları vururuz" mesajı göndermişti.

Saldırının ardından Mısır, Gazze'deki Refah sınır kapısını kapatmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Devrik Cumhurbaşkanı Ali Bongo’nun eşi tutuklandı!
Devrik Cumhurbaşkanı Ali Bongo’nun eşi tutuklandı!
Cengiz Kurtoğlu'na 1 yıl 9 aya kadar hapis talebi
Cengiz Kurtoğlu'na 1 yıl 9 aya kadar hapis talebi
Van'da panik yaratan deprem! AFAD son depremin şiddetini duyurdu
Van'da panik yaratan deprem! AFAD son depremin şiddetini duyurdu
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklama
Justin Bieber Filistin'e destek olayım derken alay konusu oldu
Justin Bieber Filistin'e destek olayım derken alay konusu oldu
Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi! Boş sözleşmeye imza attı
Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi! Boş sözleşmeye imza attı
Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
Almanya Savunma Bakanı açıkladı! İsrail talep etmiş
Almanya Savunma Bakanı açıkladı! İsrail talep etmiş
'Hamas direnişçileri festivalde yakaladıkları bir kızı diri diri yaktı' iddiasıyla ilgili gerçek ortaya çıktı
'Hamas direnişçileri festivalde yakaladıkları bir kızı diri diri yaktı' iddiasıyla ilgili gerçek ortaya çıktı
Erol Bulut, Championship'te eylül ayının teknik direktörü adayları arasında!
Erol Bulut, Championship'te eylül ayının teknik direktörü adayları arasında!
Polisin durdurduğu araçtan otomatik tüfek çıktı!
Polisin durdurduğu araçtan otomatik tüfek çıktı!
İnşaat maliyetlerinde yükseliş devam ediyor
İnşaat maliyetlerinde yükseliş devam ediyor