BIST 8.437
DOLAR 27,75
EURO 29,53
ALTIN 1.678,92
HABER /  SPOR

Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi! Boş sözleşmeye imza attı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

 Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada "hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştır." denildi.

Abone ol

 Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun oy birliğiyle aldığı karar sonucu teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Kulübümüzde görev yaptığı ilk dönemde 1’i Lig ve 2’si Süper Kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Avcı, Başkanımız Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza, kulübümüze ve teknik direktörümüz Abdullah Avcı’ya hayırlı olmasını temenni ederiz."

 216 gün sonra tekrar yuvaya döndü

Teknik direktör Abdullah Avcı, 216 gün sonra Trabzonspor'a döndü.

Trabzonspor'un başına 10 Kasım 2020 tarihinde gelen ve 8 Mart 2023'de ayrılık yaşayan Abdullah Avcı, yeniden bordo-mavilileri çalıştıracak.

2. kez Karadeniz ekibinin başına geçen Avcı, bordo-mavili takımda 2021-2022 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı. Abdullah Avcı ayrıca 2020-2021 ve 2022-23 sezonlarında ise TFF Süper Kupa zaferleri elde etmişti.

Trabzonspor'un başında 848 gün kalan Abdullah Avcı, 116 maçta; 65 galibiyet, 22 mağlubiyet ve 29 beraberlik alarak maç başına 1.93 puan ortalaması yakalamıştı.

1.6 milyon Euro tazminat

Teknik direktör Nenad Bjelica, Trabzonspor'un başında toplam 16 maça çıktı ve bu süreçte 8 galibiyet ile 8 mağlubiyet elde etti. Ortalama olarak maç başına 1.5 puan kazanmayı başardı. Hırvat teknik adama 1.6 milyon Euro fesih bedeli ödenecek.

İlgili Haberler
Trabzonspor'da Nenad Bjelica dönemi resmen sona erdi! Abdullah Avcı tekrar dümene geçti
ÖNCEKİ HABERLER
Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
Almanya Savunma Bakanı açıkladı! İsrail talep etmiş
Almanya Savunma Bakanı açıkladı! İsrail talep etmiş
'Hamas direnişçileri festivalde yakaladıkları bir kızı diri diri yaktı' iddiasıyla ilgili gerçek ortaya çıktı
'Hamas direnişçileri festivalde yakaladıkları bir kızı diri diri yaktı' iddiasıyla ilgili gerçek ortaya çıktı
Erol Bulut, Championship'te eylül ayının teknik direktörü adayları arasında!
Erol Bulut, Championship'te eylül ayının teknik direktörü adayları arasında!
Polisin durdurduğu araçtan otomatik tüfek çıktı!
Polisin durdurduğu araçtan otomatik tüfek çıktı!
İnşaat maliyetlerinde yükseliş devam ediyor
İnşaat maliyetlerinde yükseliş devam ediyor
Dün araçların önüne yattı! Bugün soyunup balkona çıktı
Dün araçların önüne yattı! Bugün soyunup balkona çıktı
Ekrem İmamoğlu ve CHP İBB Meclis Grubu’ndan yeni CHP İl Başkanı Özgür Çelik’e ziyaret
Ekrem İmamoğlu ve CHP İBB Meclis Grubu’ndan yeni CHP İl Başkanı Özgür Çelik’e ziyaret
MEB, yazılı ve uygulamalı sınavlar yönergesini yayımlandı
MEB, yazılı ve uygulamalı sınavlar yönergesini yayımlandı
CHP ilçe başkan yardımcısı, erkek arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı
CHP ilçe başkan yardımcısı, erkek arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı
Fatih Erbakan'dan İsrail ve ABD'ye yaptırım uygulansın ABD üsleri kapatılsın çağrısı
Fatih Erbakan'dan İsrail ve ABD'ye yaptırım uygulansın ABD üsleri kapatılsın çağrısı
Şanlıurfa'da toplanma ve yürüyüşler yasaklandı!
Şanlıurfa'da toplanma ve yürüyüşler yasaklandı!