Ekrem İmamoğlu ve CHP İBB Meclis Grubu’ndan yeni CHP İl Başkanı Özgür Çelik’e ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis Grubu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün mazbatasını alarak CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine resmen başlayan Özgür Çelik’i tebrik etti.

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CHP İBB Meclis Grubu’nun sabah saatlerinde gerçekleştirdiği tebrik ziyaretinin ardından Çelik, İstanbul İl Başkanlığı’nda kendisine tebrik ziyaretinde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ağırladı.

İmamoğlu: “İstanbul il kongresi, gelmiş geçmiş en kalabalık kongreydi

Basına açık gerçekleştirilen ziyarette konuşan İmamoğlu Çelik’i kutlayarak başladığı konuşmasında CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine değinerek şunları söyledi:

“Özgür Başkanımıza hayırlı olsun ziyareti için İstanbul il başkanlığındayız. Önümüzde çok özenli bir çalışmaya muhtaç bir takvim var çünkü 2024 seçimlerine ekim ayını artık saymazsak beş ay kaldı. Beş ay sonra büyük bir yerel seçim yaşayacağız. Bu yerel seçim öncesinde İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi Örgütü olarak temmuz ayının ilk haftasından itibaren başlayan ve neredeyse üç ayı aşan bir takvim üzerine İl Başkanlığı seçimini yaptık ve burada delegelerimizin takdiriyle, gerçekten başarılı bir ilçe başkanlığı dönemini yaşamış olan Bahçelievler'de, İstanbul'un en önemli ilçelerinden birisinde, her yönüyle ilçesini, ilçesinde yaşayan insanların, ilçesindeki örgüt üyelerini çok dert edinen bir bakış açısıyla hizmet eden, önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi Bahçelievler İlçe Başkanımızı, İstanbul İl Başkanımız olarak seçti. İstanbul İl Kongresi’ndeki delegelerimize, kimine göre, İstanbul'un gelmiş geçmiş en kalabalık, coşkulu ve enerjisi yüksek kongresini yaşattığı için öncelikle teşekkür ediyorum. Ve bu kongrede de Özgür Çelik başkanımızı, İl Başkanlığına seçtikleri için de teşekkür ediyorum.”

“İstanbul'da ilçe belediye sayımızı iki katına çıkarmayı umut ediyorum”

İmamoğlu, Çelik ile yerel seçim sürecinde uyumlu çalışarak İstanbul’u yeniden kazanacaklarının altını çizdiği konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye'nin ekonomik olarak zorlandığı siyasetin okunması ve analizi noktasında da belli tepkilerini ve kaygılarını dile getirdiği toplumun bir ortamda Özgür başkanımızla omuz omuza vererek inşallah İstanbul'umuzu tekrar güçlü bir beş yıla kazanarak hazırlayacağız. Tabii sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kazanmak ya da belediye başkanlığını kazanmak değil, aynı zamanda hem İstanbul Meclisi’ndeki çoğunluğu elde edecek seviyeyi elde etmek. Tabii bunun için de İstanbul'daki sahip olduğumuz ilçe belediyesi sayısını umut ederiz ki en az iki katına çıkartmakla ilgili de güçlü bir eforu, çabayı, çalışmayı, metodu geliştirerek yol yürüyeceğiz. Ben iyi biliyorum ki Sayın Başkanımız da akla, bilime, tekniği, veriye kıymet veren bir yol arkadaşımız. Ben tekrar umut ediyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi tarihi gördüğü en uyumlu, en tutarlı, en prensipleri yüksek, farklı disiplinine uygun, toplumun beklentilerini karşılayan il başkanı ve büyükşehir belediye başkanı çalışmasını ortaya koyacağız. Ben kendi adıma böyle bir iddiayı da belirtmek isterim. Zira aynı iddiayı koyma karakterine sahip olduğunu bildiğim Sayın Özgür Çelik'e karşı da bunu söylemek benim için çok değerli. Çünkü tabiri caizse birbirimizi biliyoruz ve hazırız.”

Çelik'ten İBB’nin çalışmalarına övgü

Çelik de nazik ziyareti için İBB Başkanı İmamoğlu’na teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi:

“Tabii bu dört buçuk yıllık zaman dilimi içerisinde ülkemiz ve dünya beklenmeyen olaylar yaşadı. Bir salgın dönemini atlattınız. O salgın döneminde büyükşehir belediyemiz çok büyük bir mücadele verdi. Bir deprem yaşadık hepimizin yüreğini yakan. Aslında normal zamanların ötesine geçen bir süreç yürüttünüz ve bu süreci yürütürken hem gecikmeli başlamanız hem de meclis çoğunluğu iktidar partisinde olduğu için çeşitli engellemelerle karşı karşıya kaldınız. Bu engellemelere rağmen İstanbul'da dört buçuk yılda çok büyük hizmetler ürettiniz. Siz ve arkadaşlarınıza, başkanım bunun için sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum.”

Çelik, kendi ilçesi olan Bahçelievler başta olmak üzere, İBB’nin dört buçuk yılda İstanbul’da önemli işlere imza attığının altını çizerek “Bu hizmetleri daha önce ilçe başkanlığı yapmış, ilçede yaşayan birisiyim. Çok sıkça ifade ediyordum. Arkadaşlar binaların yıkılarak yeşil alana çevrildiğini Bahçelievler'de gördüm. Şirinevler'de kamulaştırma yoluyla binalar yıkılarak bir yeşil alan kazandırıldı. Buna benzer Bahçelievler'de de İstanbul'umuzun dört bir yanında hayatın her alanında çok çeşitli hizmetler gerçekleştirdiniz” dedi.

“Parti içi demokrasiyi yaşatmaya devam edeceğiz”

İl Başkanı olarak seçildiği CHP İstanbul İl Kongresi sürecine değinen Çelik şunları ifade etti:

“Tabii bir kongre sürecini geride bıraktık. Cumhuriyet Halk Partisi kongreleri yarışlı kongrelerdir. Dolayısıyla kongre çok çeşitli konuşmalar yapılır. Bu parti içi demokrasiyi yaşatmanın güzelliğidir. Biz parti içi demokrasiyi yaşatmaya devam edeceğiz. İlçe kongrelerimiz, uzlaşının olduğu kongreler de olacak gelecek de, yarışın olduğu kongreler de olacak. Ancak bu kongre süreçlerini biz bir fırsat olarak görürüz. Buralardan güçlenerek çıkmak olarak görürüz. Dolayısıyla kongre sürecinde de bana destek veren bütün delegelerimize, ilçe başkanlarımıza, parti örgütümüzün tüm kademelerine sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum.”

Çelik: “İmamoğlu ile uyumlu bir süreç yöneteceğiz”

Çelik konuşmasında İBB ile uyumlu çalışacaklarına vurgu yaparak “tüm paydaşlarımızla ki en önemlisi Büyükşehir Belediyemizle, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'yla, ilçe belediyelerimiz, ilçe başkanlıklarımızla, otuz dokuz ilçemizle, kadın örgütümüzle, gençlik örgütümüzle, meclis üyelerimizle mahalle birimlerimize kadar tam bir uyum içerisinde bir süreç yöneteceğiz” diye konuştu.

“30 belediye kazanmayı hedefliyoruz”

Yerel seçimlerde ilçe belediye sayısını 30’a çıkaracaklarını ifade eden Çelik konuşmasını su sözlerle bitirdi:

“Seçime kısa bir süre kaldı. Umudu bu topraklarda yeniden yeşertmek için İstanbul çok önemli demiştik. Ama bu umudu yeşertmenin bu umudu büyütmenin tek yolu da çok çalışmak. 2024’te yeniden İstanbul'u kazanacağız. Meclis çoğunluğunu kazanarak bütün engellenmeleri ortadan kaldıracağız ve İstanbul halkının daha etkin bir hizmet almasını sağlayacağız ve 30 belediye kazanmayı hedefliyoruz. 39 ilçede tabii çok iddialı bir süreç yöneteceğiz. 30 kazanmayı hedefliyoruz.”