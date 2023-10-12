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Ev hanımlarına emeklilik geliyor! Düğmeye basıldı, çalışmalar başlıyor

Ev hanımlarına emeklilik geliyor! Düğmeye basıldı, çalışmalar başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilere yönelik önemli yasal düzenlemeleri tamamladı. Ev hanımlarına emeklilik uygulaması hayata geçiriliyor. İşte merak edilen detaylar..

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilere yönelik önemli yasal düzenlemeleri tamamladı. Bu düzenlemeler kapsamında 12.5 milyon emekliye toplamda 61 milyar liralık ödeme yapılacak.

Buna göre, emeklilere tek seferlik 5,000 TL'lik bir ikramiye verilmesi planlanıyor. Bu ikramiye, çalışmayan emeklileri kapsayacak. Bu düzenleme, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tamamlanmış durumda ve AK Parti Grubu tarafından Meclis'e sunulacak.

Ayrıca, ev kadınlarına yönelik olarak da bir çalışma başlatıldı. Söz konusu düzenlemeye göre, isteğe bağlı sigortalılık kapsamında prim ödeyen ev kadınlarına devlet tarafından prim desteği verilecek. Örneğin, en düşük prim miktarını ödeyen bir ev kadınının priminin bir kısmını devlet karşılayacak. 

Bağ-Kur (4B) kapsamında çalışanlar için de önemli bir değişiklik yapılacak. Bağ-Kur prim gün sayısı Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ile eşitlenerek 7,200 güne düşürülecek. Bu düzenleme, esnafların ve tüccarların daha erken emekli olmalarını sağlayacak ve daha düşük prim ödeyerek daha yüksek emekli aylığı alabilmelerine olanak tanıyacak. Ayrıca, bu değişiklikle gelirleri yüzde 20'ye kadar artacak.

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