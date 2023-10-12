Elektrik ve doğalgaza zam geliyor! Talimatı Mehmet Şimşek mi verdi?

Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam verilmesi hakkında talimat verdiğini iddia etti.

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Ziraat Bankası'nın eski yöneticisi Prof. Dr. Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü. Babuşcu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam verilmesi hakkında talimat verdiğini iddia etti. Prof. Dr. Şenol Babuşcu yaptığı paylaşımda zamların ne zaman geleceği ile alakalı net tarih verdi.

Şenol Babuşcu, "Konutlarda kullanılan elektik ve doğalgazda 1 Nisan’dan itibaren maliyet esaslı fiyatlamaya geçilmesi konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in talimat verdiği konuşuluyor" ifadelerini kullandı.