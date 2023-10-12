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Ümit Milli Futbol Takımı, yarın San Marino'yu konuk edecek

Ümit Milli Futbol Takımı, yarın San Marino'yu konuk edecek

2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda üçüncü maçına çıkacak Ümit Milli Takım, yarın San Marino'yu ağırlayacak.

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Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda saat 19.45'te oynanacak mücadeleyi Belaruslu hakem Viktor Shimusik yönetecek.

İlk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne konuk olan ve sahadan 3-2 mağlup ayrılan ay-yıldızlılar, ikinci maçında ise sahasında İtalya'ya 2-0 mağlup oldu. Milliler grupta 5. sırada yer alıyor.

Oynadığı üç maçı da kaybederek kalesinde toplam 12 gol gören San Marino ise 6. ve son sırada bulunuyor.

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