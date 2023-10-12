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Artvin'de kanlı kavga! 3 kardeş öldürüldü

Artvin'de kanlı kavga! 3 kardeş öldürüldü

ARTVİN'de bulunan Çavdarlı köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kardeş pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

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Şavşat ilçesine bağlı Çavdarlı köyü Hozan Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Sergen Yılmaz (42) ile karşılaştığı Turgut Demir Pehlivan (59) ve kardeşleri Hükmiye Çimen (67) ile Leyla Yazar (64) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz, av tüfeği ile 3 kardeşin üzerine ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan 3 kardeş, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ölen 3 kişinin cenazesi Şavşat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri zanlıyı, olayda kullandığı tüfekle birlikte yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

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