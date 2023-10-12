Gelecek, Saadet ve DEVA Partisi İstanbul için ortak aday mı çıkaracak? Olay kulis sızdı

Gelecek, Saadet (SP) ve DEVA partilerinin yerel seçimlerde İstanbul'da ortak aday çıkaracağı gündeme geldi. Gelecek Partisi yetkilisi, SP ile görüştüklerini belirtip “Kongre süreçleri geçsin ve taşlar yerine otursun. İstanbul ve Ankara son noktada konuşulur” ifadelerini kullanırken; SP ve DEVA'dan ise açıklamalar peş peşe geldi.

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Yerel seçimler için geri sayıma başlandı. Seçimlere 6 aydan az bir süre kalırken, muhalefetin ortak aday çıkarıp çıkarmayacağı henüz netleşmedi. Partilerdeki aday tartışmaları devam ederken Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi’nin İstanbul için ortak bir belediye başkanı adayı çıkaracakları öne sürüldü.

Ortak aday mı çıkaracaklar?

Gelecek Partisi yetkilileri ortak adaylık için sadece Saadet Partisi ile bir diyalog kurduğunu ifade etti.

İddialara ilişkin Cumhuriyet’e konuşan diğer partilerin yetkilileri ise şu anda böyle bir diyaloğun söz konusu olmadığını dile getirdi.

Saadet Partisi ve DEVA Partisi yetkilileri, kendi adaylarını çıkaracaklarını belirtti.

"İstanbul ve Ankara son noktada konuşulur”

İstanbul ve Ankara’nın önemli kentler olduğunu belirten Gelecek Partisi yetkilisi, “Özellikle İstanbul ve Ankara diğer muhalefet partileriyle görüşülecek bir konu. Bu iller en son konuşulur. CHP’nin belki ilerleyen günlerde bir desteğe ihtiyacı olacaktır. O destek çerçevesinde ilerleyen günlerde konuşulur. Partilerin ne yapacağı belli olsun, kongre süreçleri geçsin ve taşlar yerine otursun. Durumlar biraz olgunlaştıktan sonra özellikle İstanbul ve Ankara son noktada konuşulur” dedi.

"Ortak adaylık teklifi süreçlerine de kapalıyız"

Diğer partililerle görüşmediklerini söyleyen DEVA Partisi yetkilisi, “DEVA, İstanbul ve Ankara olmak üzere kendi ismi ve kendi adayıyla yarışacak. İlerleyen süreçlerde diğer partilerden gelecek ortak adaylık teklifi süreçlerine de kapalıyız” ifadelerini kullandı.

"Biz de güçlü bir aday çıkaracağız”

Saadet Partisi yetkilisi ise “Ortak adaylık gibi bir toplantımız veya gündemimiz olmadı. Bütün partiler kendi adaylarını çıkaracaklarını söylüyor, biz de güçlü bir aday çıkaracağız” dedi.