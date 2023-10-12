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Esenyurt’ta markete silahlı saldırı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Esenyurt’ta markete silahlı saldırı

Esenyurt’ta kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler markete kurşun yağdırdı. Ölü veya yaralının olmadığı olayda markete onlarca kurşun isabet etti. Saldırganlar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

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Saldırı, saat 01.00 sırlarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, henüz bilinmeyen bir nedenle markete kurşun yağdırdı.

Markette bulunanlar saldırı anında yerlere yatarken markete onlarca kurşun isabet etti. Saldırı sonrası saldırganlar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaşanan saldırıda ölü ve yaralı olmazken markete isabet eden kurşunlar içeride bulunan market ürünlerine ve camlara zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yeri inceleme ekipleri market ve çevresinde çalışma yaptı.
Polis ekiplerinin kaçan saldırganları arama çalışmaları sürüyor.
Ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.

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