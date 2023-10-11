BIST 8.331
DOLAR 27,72
EURO 29,46
ALTIN 1.667,96
HABER /  GÜNCEL

Milli Savuma Bakanı Güler, Ukraynalı mevkidaşı Umerov ile görüştü

Milli Savuma Bakanı Güler, Ukraynalı mevkidaşı Umerov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Ukrayna Konseyi Toplantısı'nın ardından, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Abone ol

NATO Ukrayna Konseyi Toplantısı'nda Türk yetkililerin, ilgili ülkelerin temsilcileriyle temasları sürüyor.

Yaşar Güler, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüştü.

İlk defa düzenlenen ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un da katıldığı NATO Ukrayna Konseyi Toplantısı'nın ardından gerçekleştirilen görüşmede, NATO-Ukrayna ilişkileri ve bölgesel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

ÖNCEKİ HABERLER
İspanya Filistin'e yapılan yardımları artıracağını duyurdu
İspanya Filistin'e yapılan yardımları artıracağını duyurdu
İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutukluların elektriğini kesti
İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutukluların elektriğini kesti
Türkiye Gazze'de ateşkes için devrede: Rehineler için müzakere başladı
Türkiye Gazze'de ateşkes için devrede: Rehineler için müzakere başladı
Filistin-İsrail savaşında çarpıcı Almanya iddiası
Filistin-İsrail savaşında çarpıcı Almanya iddiası
Vincenzo Montella, Hırvatistan maçı için iddialı
Vincenzo Montella, Hırvatistan maçı için iddialı
İstanbul'da 3.1 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.1 büyüklüğünde deprem
Lübnan ve Orta Afrika tezkereleri Meclis’te kabul edildi
Lübnan ve Orta Afrika tezkereleri Meclis’te kabul edildi
NATO'dan Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'e önemli çağrı
NATO'dan Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'e önemli çağrı
Canan Kaftancıoğlu görevini Özgür Çelik'e devretti
Canan Kaftancıoğlu görevini Özgür Çelik'e devretti
İsrail'in saldırılarında 1100 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in saldırılarında 1100 Filistinli hayatını kaybetti
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze açıklaması
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze açıklaması
'Lübnan'dan İsrail’e 15 insansız hava aracı ile sızma girişimi gerçekleştirildi'
'Lübnan'dan İsrail’e 15 insansız hava aracı ile sızma girişimi gerçekleştirildi'