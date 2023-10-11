Milli Savuma Bakanı Güler, Ukraynalı mevkidaşı Umerov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Ukrayna Konseyi Toplantısı'nın ardından, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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NATO Ukrayna Konseyi Toplantısı'nda Türk yetkililerin, ilgili ülkelerin temsilcileriyle temasları sürüyor.

Yaşar Güler, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüştü.

İlk defa düzenlenen ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un da katıldığı NATO Ukrayna Konseyi Toplantısı'nın ardından gerçekleştirilen görüşmede, NATO-Ukrayna ilişkileri ve bölgesel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.