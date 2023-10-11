Vincenzo Montella, Hırvatistan maçı için iddialı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hırvatistan maçı öncesi iddialı konuştu. İtalyan çalıştırıcı, "Artık sahada geçmişe nazaran daha farklı duran bir Türkiye olacak." dedi.

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AMilli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda yarın Hırvatistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bu kritik mücadele öncesi A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella basın toplantısında açıklamalar yaptı.

İtalyan teknik adam, ilk maçının Hırvatistan maçına denk gelmesi ile ilgili, "Sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Hırvatistan'la başlamak ne şans ne de şanssızlık. Sadece futbol." yorumunu yaptı.

İşte Montella'nın öne çıkan açıklamaları:

"Burada iştahlı, öğrenmeye açık ve değişime hazır bir oyuncu grubu gördüm. Kısa bir süredir çalışıyoruz ama iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz.

Bütün taktiklere saygı duyuyorum ama ben buraya geldiğimden beni iştahlı, değişime hazır bir futbolcu grubu gördüm. Rakibimiz son Dünya Kupası'nda üçüncü olmuş bir takım. Biz her şeye hazırız.

"Elimdeki oyunculara göre plan yaparım"

Çok önemli eksiklerimiz var gibi görünüyor ama elimizdeki oyuncularımız da o eksikleri kapatabilecek kalitede. Bir hoca olarak, elimde olan futbolcularla planlama yapmayı severim. Sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Hırvatistan'la başlamak ne şans ne de şanssızlık. Sadece futbol.

İnsanlarda, sahadaki 9 numaranın forvet olduğu algısı var. Adana Demirspor döneminde, bizim forvetlerimiz kanat oyuncularımızdı. Bu yüzden de 4-6-0 yorumuna katılmıyorum.

EURO 2032, Türkiye ve İtalya gibi kültürel olarak çok yakın iki ülkenin yürüteceği bir turnuva olacak. Önemli bir organizasyon olacağını düşünüyorum.

Hakan Çalhanoğlu çok iyi bir seviyeye geldi. 8 ve 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor. Son dönemlerde 3'lü defansın biraz daha önünde oynuyor. Takımı organize edeceğimiz şekilde, 4'lü savunma da olsa iyi oynayabileceğini düşünüyorum. Futbola sadece bireysel olarak bakmamalıyız. Oyuncuları beraber kullanabilmek en önemlisi.

"Sahada farklı bir Türkiye olacak"

Biraz kısa bir süremiz olsa da oyuncularımıza sahada görmek istediklerimizi anlattım. Öyle bir Türkiye göstereceğiz ki; artık geçmişe nazaran daha farklı işler yapan ve sahada daha farklı duran bir Türkiye olacak.

Yusuf Sarı çok istekli bir oyuncu ama bu maçta bizimle olmayacak. Bir sonraki maça onu yetiştirmek istiyoruz."