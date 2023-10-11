BIST 8.331
DOLAR 27,73
EURO 29,43
ALTIN 1.672,19
HABER /  DÜNYA

İsrail'in saldırılarında 1100 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in saldırılarında 1100 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 1100'e çıktı

Abone ol

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 171'i kadın, 326'sı çocuk olmak üzere 1100 kişinin yaşamını yitirdiği, 744'ü kadın, 1217'si çocuk olmak üzere 5 bin 339 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 24 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Ayrıca İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde çıkan olaylarda 2 Filistinliyi öldürmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze açıklaması
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze açıklaması
'Lübnan'dan İsrail’e 15 insansız hava aracı ile sızma girişimi gerçekleştirildi'
'Lübnan'dan İsrail’e 15 insansız hava aracı ile sızma girişimi gerçekleştirildi'
İsrail Lübnan'daki bir cami ve bazı evleri vurdu
İsrail Lübnan'daki bir cami ve bazı evleri vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile görüştü
ABD'nin İsrail kıyısına savaş gemisi göndermesine Putin'den sert tepki
ABD'nin İsrail kıyısına savaş gemisi göndermesine Putin'den sert tepki
İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını artırıyor
İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını artırıyor
Emeklilerin çığlığı! Mert Armağan sokaktan bildiriyor
Emeklilerin çığlığı! Mert Armağan sokaktan bildiriyor
İBB'den İSPARK'a dev zam
İBB'den İSPARK'a dev zam
Traktörden düşen kadın öldü, eşi yaralandı!
Traktörden düşen kadın öldü, eşi yaralandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan'ı kabul etti
İsviçre 37 parça tarihi eseri Türkiye'ye iade etti!
İsviçre 37 parça tarihi eseri Türkiye'ye iade etti!
Artvin'de ayıyla dakikalarca boğuşan yaşlı adam dehşet anlarını anlattı
Artvin'de ayıyla dakikalarca boğuşan yaşlı adam dehşet anlarını anlattı