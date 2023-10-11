Artvin'de ayıyla dakikalarca boğuşan yaşlı adam dehşet anlarını anlattı

ARTVİN'de Şavşat ilçesi Cevizli köyünde ayının saldırdığı yaşlı adam 5 gündür hastanede tedavi görüyor. Yaşananları anlatan 82 yaşındaki Mustafa Bilen, saldırı sırasında ayının dilini tutarak zaman kazandığını, komşularının ardından yetişerek ayıyı öldürdüğünü söyledi.

Abone ol

Artvin'in Şavşat ilçesi Cevizli köyünde 7 Ekim Cumartesi günü yaşanan olayda, merada otlayan hayvanlarını toplamak için evden çıkan Mustafa Bilen ayının saldırısına uğramıştı. Mustafa Bilen’in feryadını duyan komşuları ayıyı tüfekle vurarak yaşlı adamı, ayıdan kurtarmayı başarmıştı.

“Ayının ağzına elimi soktum dilini tuttum bu şekilde zaman kazandım”

5 gündür tedavi gördüğü Artvin Devlet Hastanesinde yaşadığı o korku dolu anları anlatan Mustafa Bilen, “Ben ayıyı fark etmedim, o beni görünce bağırdı ve dereye atladı suya düştü. Daha sonra sudan çıktı, benim üzerime geldi. Önce ayağımdan tuttu. Daha sonra kollarımdan ve farklı bölgelerime diş ve pençelerini batırdı. Korku ve acıdan ayının ağzına elimi soktum ve dilini sıktım. Bu şekilde zaman kazandım. Daha sonra bağırmaya başladım 'Kurtarın' diye seslenmeme komşularım yetişti. 'Amca geldik' dediklerin duydum. Ayı üzerimdeydi komşum iki kez ateş etti öldü ayı. Yaklaşık yarım saat sürdü boğuşmamız. Tekmeyle ittim üstümden düşürdüm yere. Köyde ayı var. Özellikle ormana yakın mahallelerde çok var. Bu aralar ceviz yemeye geliyorlar" dedi.

“Babam tecrübesi sayesiyle kurtuldu”

Ayı saldırısına uğrayan Mustafa Bilen’in oğlu Önder Bilen ise “Bu ayılar son zamanlarda neden bu kadar saldırgan oldu. Ormanlarda yiyecek mi bulamıyorlar. Bunun araştırılmasını istiyoruz. Orada benim yeğenim de olabilirdi. Babam tecrübesiyle kurtulmuş. Çocuk ya da kadın olsa kendini kurtarma şansı yok. Allah kimseye bu acıyı vermesin. Eskiden ayılar vardı. Ayı bizi gördüğü zaman kaçardı insanlara dokunmazlardı. Bu hayvanlarda bir sıkıntı var araştırılması istiyoruz” ifadelerini kullandı.