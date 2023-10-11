BIST 8.342
DOLAR 27,74
EURO 29,51
ALTIN 1.668,60
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Devrilen otomobildeki üniversite öğrencisi öldü!

Devrilen otomobildeki üniversite öğrencisi öldü!

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE'de devrilen otomobildeki 19 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Abone ol

Arda Sevinç idaresindeki 34 DT 3723 plakalı otomobil, Güzelce Mahallesi Fırat Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, araçtaki üniversite öğrencisi İrem Çulluk'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Arda Sevinç (20) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Büyükçekmece'de feci kaza: Araçtan fırlayan genç kız hayatını kaybetti
Büyükçekmece'de feci kaza: Araçtan fırlayan genç kız hayatını kaybetti
Van Edremit ESEM’ler ile 2 yılda 500’e yakın öğrenci üniversiteli oldu
Van Edremit ESEM’ler ile 2 yılda 500’e yakın öğrenci üniversiteli oldu
TFF Başkanı Büyükekşi’den Süper Kupa açıklaması
TFF Başkanı Büyükekşi’den Süper Kupa açıklaması
ABD'de enflasyon sürprizi son ayların en sert yükselişi
ABD'de enflasyon sürprizi son ayların en sert yükselişi
'Hışırtı' şikayetiyle doktora giden kadının kulağından canlı örümcek çıktı
'Hışırtı' şikayetiyle doktora giden kadının kulağından canlı örümcek çıktı
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 4. etap Philipsen'in
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 4. etap Philipsen'in
Kız kardeşini öldürdü, eniştesini ağır yaraladı
Kız kardeşini öldürdü, eniştesini ağır yaraladı
Hava soğuyunca vatandaş bala yöneldi!
Hava soğuyunca vatandaş bala yöneldi!
Kenya'da Hz. Muhammed'in tasvirine yer verilen kitaplar toplatılacak!
Kenya'da Hz. Muhammed'in tasvirine yer verilen kitaplar toplatılacak!
Hırvatistan'ın 2 golcüsü, Türkiye maçında forma giyemeyecek
Hırvatistan'ın 2 golcüsü, Türkiye maçında forma giyemeyecek
Golfte Edinburgh Dükü Kupası'nın Türkiye ayağı Antalya'da düzenlenecek
Golfte Edinburgh Dükü Kupası'nın Türkiye ayağı Antalya'da düzenlenecek
Aralıklı oruç diyeti ile zayıflamak mümkün!
Aralıklı oruç diyeti ile zayıflamak mümkün!