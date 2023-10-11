Devrilen otomobildeki üniversite öğrencisi öldü!

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE'de devrilen otomobildeki 19 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.Abone ol
Arda Sevinç idaresindeki 34 DT 3723 plakalı otomobil, Güzelce Mahallesi Fırat Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, araçtaki üniversite öğrencisi İrem Çulluk'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada ağır yaralanan sürücü Arda Sevinç (20) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.