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Golfte Edinburgh Dükü Kupası'nın Türkiye ayağı Antalya'da düzenlenecek

Golfte Edinburgh Dükü Kupası'nın Türkiye ayağı Antalya'da düzenlenecek

Prestijli golf turnuvaları arasında gösterilen Edinburgh Dükü Kupası'nın (The Duke of Edinburgh Cup) Türkiye ayağının, 20-22 Ekim'de Antalya'da gerçekleştirileceği bildirildi.

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Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfının (TİKAV) açıklamasına göre, Uluslararası Ödül Programı'nın Türkiye'de uygulanmasının 20'nci yılı dolayısıyla geçen ay farklı programlarda Edinburgh Dükü Birleşik Krallık Prensi Edward'ı İstanbul'da ağırlayan vakıf, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılında önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yapacak.

Golfte Edinburgh Dükü Kupası'nın takvimine bu yıl ilk kez Türkiye eklendi. 20-22 Ekim'de Antalya Belek'teki Gloria Golf Resort'te yapılacak turnuvaya spor, iş hayatının önde gelen isimleri ve yurt dışından sporcular katılacak.

Türkiye ayağının finalistleri, İngiltere'de düzenlenecek Edinburgh Dükü Kupası Dünya Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.

Turnuvadan elde edilecek gelir, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen gençlerin programa kazandırılması çalışmalarına kaynak olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, Cumhuriyetin 100'ncü kuruluş yılında ve Uluslararası Ödül Programı'nın ülkede 20'nci yılını kutladığı 2023'te, dünyaca bilinirliği olan golf turnuvasında Türkiye'nin ilk defa yer alacak olmasının kendilerini gururlandırdığını belirtti.​​​​​​​

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