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Tekirdağ'da otobüsle TIR çarpıştı: 6 kişi yaralandı!

Tekirdağ'da otobüsle TIR çarpıştı: 6 kişi yaralandı!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otobüsle tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

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T. D. yönetimindeki 34 GBS 100 plakalı tır ile O.A. yönetimindeki 59 KS 445 plakalı yolcu otobüsü Kızılpınar Mahallesi'nde ışıklı kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ve otobüste bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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