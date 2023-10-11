Konya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı!

Konya'da iki tırda, 10 milyon 150 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 5 milyon 400 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeni İstanbul Caddesi ve Adana Çevre Yolu'ndaki uygulama noktalarında 2 tırı durdurdu.

Polis, iki tırda yaptığı aramada, gümrük kaçağı 10 milyon 150 bin makaron ve 5 milyon 400 bin doldurulmuş sigara ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan tır şoförleri hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.