BIST 8.378
DOLAR 27,74
EURO 29,49
ALTIN 1.669,29
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Konya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı!

Konya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı!

Konya'da iki tırda, 10 milyon 150 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 5 milyon 400 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeni İstanbul Caddesi ve Adana Çevre Yolu'ndaki uygulama noktalarında 2 tırı durdurdu.

Polis, iki tırda yaptığı aramada, gümrük kaçağı 10 milyon 150 bin makaron ve 5 milyon 400 bin doldurulmuş sigara ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan tır şoförleri hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzon'da sürücü fren yerine gaza bastı, otomobil vitrine girdi!
Trabzon'da sürücü fren yerine gaza bastı, otomobil vitrine girdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ağır yaptırımlar uygulayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ağır yaptırımlar uygulayacağız
Voleybol antrenörü cinsel istismardan gözaltına alındı! "Bazen olur öyle" demiş
Voleybol antrenörü cinsel istismardan gözaltına alındı! "Bazen olur öyle" demiş
Merkez Bankası karar aldı! 20 Ekim'de...
Merkez Bankası karar aldı! 20 Ekim'de...
Bakan Ersoy: İsviçre'de bulunan 37 tarihi eser yurda getiriliyor
Bakan Ersoy: İsviçre'de bulunan 37 tarihi eser yurda getiriliyor
İsviçre'de bulunan 37 tarihi eser yurda getirilecek
İsviçre'de bulunan 37 tarihi eser yurda getirilecek
Galatasaray'da Nelsson'dan ayrılık açıklaması
Galatasaray'da Nelsson'dan ayrılık açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! 2024 yılı hac ön kayıt işlemlerinde tarih değişti
Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! 2024 yılı hac ön kayıt işlemlerinde tarih değişti
2 otomobil feci şekilde çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı var
2 otomobil feci şekilde çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı var
Zelenskiy'den İsrail'e destek: Birlik olmak, ulusunuzu kurtarmanıza yardımcı olabilir
Zelenskiy'den İsrail'e destek: Birlik olmak, ulusunuzu kurtarmanıza yardımcı olabilir
Hastasından ameliyat parası aldığı iddia edilen doktor hakkında flaş karar
Hastasından ameliyat parası aldığı iddia edilen doktor hakkında flaş karar
Şişli'de inanılmaz olay! Kaldırım çöktü kadın içine düştü
Şişli'de inanılmaz olay! Kaldırım çöktü kadın içine düştü