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Şişli'de inanılmaz olay! Kaldırım çöktü kadın içine düştü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şişli'de inanılmaz olay! Kaldırım çöktü kadın içine düştü

Şişli'de kaldırımda bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çökme sonucu oluşan çukura düşen kadın hastaneye kaldırıldı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Şişli Ortabayır Mahallesi Harman 1 Sokak'ta saat 12.30 sıralarında meydana geldi.

Gülcan N. isimli kadın yürüdüğü sırada kaldırım bilinmeyen bir nedenle bir anda çöktü. 36 yaşındaki kadın çökme sonucu oluşan çukura düştü. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler kadını çukurdan çıkardı. Kadın hafif yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yolun çökme ihtimali üzerine bölgede önlem aldı.

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