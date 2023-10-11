BIST 8.411
DOLAR 27,73
EURO 29,43
ALTIN 1.671,06
HABER /  DÜNYA

ABD, Kosova emniyet güçlerine 7 adet dron hibe etti

ABD, Kosova emniyet güçlerine 7 adet dron hibe etti

Kosova polisinin, başkent Priştine’deki genel müdürlüğünde düzenlenen törene, ABD'nin Kosova Büyükelçisi Jeffrey Hovenier, Kosova Polisi Genel Müdürü Gazmend Hoxha ile Kosova Polis Müfettişliği Genel Müdürü Kushtrim Hodaj katıldı.

Abone ol

Büyükelçi Hovenier, ABD’nin geçen 5 yıl boyunca Kosova'daki kolluk kuvvetlerinin modernizasyonu için eğitim ve ekipman bağışı olarak 20 milyon dolardan fazla yardım sağladığını söyledi.

Hibe edilen dronların polis misyonları için gözetim, taktik destek ve çevre güvenliği sağlayacağını belirten Hovenier, “Bölgedeki organize suç gruplarının, suç faaliyetlerinin boyutu göz önüne alındığında, bu insansız hava aracı sistemleri, Kosova'daki emniyet teşkilatı için, hava ve karadaki suç faaliyetlerine karşı koymak için hayati bir kaynak olacaktır.” ifadesini kullandı.

"Bu, Kosova polisine olağanüstü derecede gerekli ve değerli bir bağıştır"

Kosova Polisi Genel Müdürü Hoxha, ABD'nin bağışladığı dronları tüm Kosova vatandaşlarının güvenliği için mümkün olan en iyi şekilde kullanmaya çalışacaklarını kaydetti.

ABD'ye, özellikle Kosova'nın kuzeyinde yaşanan olaylar sonrasında Kosova'ya uzun yıllar boyunca sağladığı yardımlardan dolayı teşekkür eden Hoxha, “Bu, Kosova polisine olağanüstü derecede gerekli ve değerli bir bağıştır. Hem büyük etkinliklerin, protestoların, konserlerin yönetimi hem de sınırların denetimi ve Kosova polisinin gelecekte yürüteceği diğer soruşturma operasyonlarında, polisin sahadaki durumları yönetme kapasitesinin artırılmasını olumlu yönde etkileyecektir.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 7 adet dronun teslim anlaşması imzalandı. Törende, dronların özellikleri hakkında bilgi verilmedi.

Kosova polisi, 24 Eylül’de ülkenin kuzeyinde bir polis memurunun hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı düzenleyen ve saldırının sorumluluğunu üstlenen Milan Radoicic'in kimliğini dron görüntülerinden tespit etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Erzincan'da ayının saldırdığı kişi yaralandı!
Erzincan'da ayının saldırdığı kişi yaralandı!
Emekli öğretmen çifti dolandırdığı iddia edilen 2 kişi yakalandı!
Emekli öğretmen çifti dolandırdığı iddia edilen 2 kişi yakalandı!
THY ile TİM arasında "indirimli kargo" protokolü yenilendi!
THY ile TİM arasında "indirimli kargo" protokolü yenilendi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli açıklaması: Enflasyon farkı ve refah payı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli açıklaması: Enflasyon farkı ve refah payı
Emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemesi! Bakan Vedat Işıkhan son noktayı koydu kimlere verilecek?
Emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemesi! Bakan Vedat Işıkhan son noktayı koydu kimlere verilecek?
Domuza karşı nöbet tutarken oğlunu vurdu!
Domuza karşı nöbet tutarken oğlunu vurdu!
İYİ Parti'de İl Başkanı 50 kişiyle istifa etti
İYİ Parti'de İl Başkanı 50 kişiyle istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail örgüt gibi davranırsa, örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail örgüt gibi davranırsa, örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalı
Çanakkale Boğazı’nda kargo gemisi arıza yaptı!
Çanakkale Boğazı’nda kargo gemisi arıza yaptı!
İstanbul'daki köprülere dev Fenerbahçe bayrakları asıldı!
İstanbul'daki köprülere dev Fenerbahçe bayrakları asıldı!
Dur ihtarına uymayan araçta 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi!
Dur ihtarına uymayan araçta 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi!
Keban'da İsrail sazanları karaya vurdu! Nereden geldiği bilinmiyor
Keban'da İsrail sazanları karaya vurdu! Nereden geldiği bilinmiyor