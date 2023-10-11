Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail örgüt gibi davranırsa, örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, Filistin ve İsrail topraklarında yaşanan çatışmalar için itidal çağrısı yaparken, "İsrail devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa sonunda örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalıdır" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan konuşmasında, dünya gündeminin ilk sırasında yer alan İsrail-Filistin çatışmasına değindi. Erdoğan, "Sivillere yönelik hiçbir saldırıyı doğru bulmuyoruz. Savaşın da bir ahlakı olduğuna, tarafların buna riayet etmesi gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, "Bir şehrin suyunu, elektriğini giriş ve çıkışlarını kesip, camilerinden kilisesine tüm ibadethanelerini, okullarını yıkarak, insanların en temel ihtiyaçlarını engelleyerek, sivillerin yaşadığı binaları bombalarla yerle yeksan ederek velhasıl her türlü utanç verici yöntemle yürütülen çatışma savaş değil katliamdır" dedi ardından İsrail'i şöyle uyardı:

İsrail devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa sonunda örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede barışın sağlanması için, arabuluculuk ve hakemlik dahil Türkiye olarak üzerlerine ne düşüyorsa yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

-TBMM'nin 28. Dönem Yasama Yılı'nın bu ilk AK parti Grup Toplantısı'nda sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Milletimizin takdiriyle 14 Mayıs seçiminde AK Parti listelerinden milletvekili olarak seçilen siz kardeşlerimizin her birini bir kez daha tebrik ediyorum.

-Seçimden sonra olup bitenleri verilen koltuk kavgalarını yapılan kirli pazarlıkları hep birlikte görüyoruz. hep söylediğimiz gibi biz beşeri planda milletin gücünden daha büyük bir güç görmedik, tanımadık, bilmiyoruz. AK Parti'nin girdiği her seçimde bu hakikati bizzat yaşadık. AK Parti'nin gücü milletimizle olan gönül bağımızın gücü kadardır.

-Anadolu insanının ferasetinden ve basiretinden nasip almayanlar suçu kendinde aramayıp millete atıyor.

"Cumhur İttifakı kapısı açık"

-Türkiye Yüzyılı destanını Cumhur İttifakı olarak yazacağız. Sayın Bahçeli başta olmak üzere Cumhur ittifakımızdaki tüm ortaklarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Ülkenin ve milletin istikbali uğrunda verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen herkese Cumhur İttifakı kapısının tabii ortaklarımızın da rızasıyla açık olduğunu söylemek isterim.

"Bize durmak, duraksamak yok"

-İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yeni şehirlerle milletimizi gerçek belediyecilikle tanıştırana kadar bize durmak, duraksamak yok."

"Muhalefet kadrolarının tavrı sizi şaşırtmasın"

Muhalefet kadrolarının milletten kopuk, ülkenin sorunlarına ilgisiz, üretken değil çığırtkan tavrı sizleri şaşırtmasın. Bunlar hep böyleydi. Sadece iyi birer tiyatro oyuncusu oldukları için dışarıya karşı farklı bir duruş ve söylem sergiliyorlardı. Bunların gündeminde sadece belediyelerin asansörlerine kimin bineceği vardı. Bugün de koltuklarını, çıkarlarını korumaktan başka bir dertleri yok.

"21 yıldır sessiz devrimlerimizi, kalkınma atılımlarımızı hep bunlara rağmen hayata geçirdik"

Tek parti faşizminin temsilcilerinin bu kifayetsiz muhterislik örnekleri yeni değil. milletin önüne çeyrek asır boyunca hiç sandık koymayan, milletin tercihiyle başa gelmiş başbakanı asan, darbelere alkış tutan bir zihniyetten söz ediyoruz. Rahmetli Menderes ülke ve millet için ne yaptıysa bunlara rağmen yaptı. Rahmetli Özal tarihe damga vuran reformlarını bunlara rağmen gerçekleştirdi. Biz de 21 yıldır sessiz devrimlerimizi, kalkınma atılımlarımızı hep bunlara rağmen hayata geçirdik.

Çalışmayan emeklilere 5 bin lira ikramiye

Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları bir nebze de olsa hafifletmek için kasım ayının ortasında ödenecek şekilde, bir defaya mahsus 5 bin lira ikramiye ödemesi yapmayı kararlaştırdık.

Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin maaşlarında enflasyon farkı ve refah payını içeren yeni düzenlemeleri yılbaşında ayrıca yapacağız.

"Teröristlere nefes aldırmıyoruz"

Teröristlere nefes aldırmıyoruz. Hava harekatı ve topçu birliklerimizle gerektiğinde kara unsurlarıyla da tepelerindeyiz.

"Biz bu toprakların hancısıyız, yolcusu değiliz"

Biz tam bin yıldır bu topraklarda bedel ödeyerek yaşıyoruz. Biz bu toprakların ve medeniyetin hancısıyız, yolcusu değiliz. Burada yolcu durumunda olanların konumlarını bir kez daha gözden geçirmeleri ve ona göre davranmaya başlamaları kendi menfaatlerinedir.

Erdoğan İsrail'i uyardı! İsrail devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa sonunda örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalıdır

Son günlerde Filistin ve İsrail topraklarında yaşanan gelişmeleri takip ediyoruz. Bizim hem kendi terörle mücadelemizde hem de bölgemizdeki tüm savaş ve çatışmalardaki tavrımız açıktır. sivillere yönelik hiçbir saldırıyı doğru bulmuyoruz. Savaşın da bir ahlakı olduğuna, tarafların buna riayet etmesi gerektiğine inanıyoruz. İsrail ve Gazze'deki çatışmalarda bu ilke çok ağır bir şekilde ihlal edilmektedir. İsrail topraklarındaki sivillerin öldürülmesine açıkça karşı çıkıyoruz. Aynı şekilde Gazze'deki masumların hiçbir ayrım gözetilmeden sürekli bombardımana maruz bırakılarak katledilmelerini de asla kabul etmiyoruz.

Bir şehrin suyunu elektriğini giriş ve çıkışlarını kesip, camilerinden kilisesine tüm ibadethanelerini okullarını yıkarak insanların en temel ihtiyaçlarını engelleyerek, sivillerin yaşadığı binaları bombalarla yerle yeksan ederek velhasıl her türlü utanç verici yöntemle yürütülen çatışma savaş değil katliamdır.

Gazze'ye yönelik orantısız saldırıları dünya kamuoyun nezdinde hiç beklemediği ve istenmeyen bir konuma itebilir. Sivil insanları kasten öldürmek, bölgeye insanı yardım getiren araçları engellemek, üstelik bütün bunları maharet gibi sunmaya kalkmak devlet değil ancak örgüt refleksi olabilir. İsrail devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa sonunda örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalıdır.

"Üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız"

Çatışmaların derinleşmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi noktasında gereken desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ettik. Bölgemizi bu anafordan süratle çıkarmak için Türkiye olarak arabuluculuk, hakemlik dahil üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Yakın diyaloğu barışın tesisi için kullanacağız. Ne Gazze'de ne İsrail'de ne Suriye'de ne Ukrayna'da artık daha fazla masum insanlar, çocuklar ölmesin, daha fazla kan akmasın istiyoruz.