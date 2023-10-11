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Manisa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!

Manisa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Ahmet Ölmez'in kullandığı 45 FN 769 plakalı otomobil, Gördes-Akhisar yolu Dağdere Mahallesi yakınlarında Hasan Enfal İlhan idaresindeki 45 R 4969 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobilin sürücüsü Ahmet Ölmez ile Fethiye Celbiş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada otomobil sürücüsünün eşi Asiye Ölmez, kızı Zeynep Ölmez ile hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Enfal İlhan yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Gördes-Akhisar yolunda trafik, kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.

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