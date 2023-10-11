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Kızının nişan gününde kalp krizi geçiren baba hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kızının nişan gününde kalp krizi geçiren baba hayatını kaybetti

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde kızının nişan gününde kalp krizi geçiren 58 yaşındaki Erdoğan Çapoğlu, tedavi gördüğü hastanede 1 hafta sonra hayatını kaybetti.

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Fatih Mahallesi’nde yaşayan Erdoğan Çapoğlu (58), 4 Ekim Çarşamba günü kızının nişan merasimi öncesinde kalbinde oluşan ağrı sebebiyle hastaneye sevk edildi.

Burada kalbi duran Çapoğlu, yapılan müdahale sonrasında tekrardan kalbi çalıştırılıp tedavi altına alındı. Bir hafta boyunca yoğun bakımda tedavi edilen 58 yaşındaki adam, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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