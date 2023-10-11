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Emniyet 'sahte sitelere' karşı uyardı: Bu tür linklere tıklamayın

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Emniyet 'sahte sitelere' karşı uyardı: Bu tür linklere tıklamayın

Kırıkkale'de vatandaşlar, internet ve sosyal medya platformlarını güvenli şekilde kullanmalarını sağlamak için "sahte sitelere" karşı uyarıldı.

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Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, vatandaşları "sahte sitelere" karşı uyardı.

Vatandaşlara yönelik yapılan uyarıda, bazı internet sitelerinde veya sosyal medya platformlarında, "profilime kim baktı, gizli hesap görme, takipçi kazanma" gibi "sahte sitelere" dikkat edilmesi gerektiği bilgilendirildi.

Açıklamada, "Sahte internet siteleri üzerinden sosyal medya hesap ve parola bilgilerinizi ele geçirmeye çalışan dolandırıcılara fırsat vermeyin" denildi.

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