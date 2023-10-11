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Kanada, Güney Amerika ülkelerinden 15 bin göçmen kabul edecek!

Kanada, Güney Amerika ülkelerinden 15 bin göçmen kabul edecek!

Kanada, bu yıl sonuna kadar Güney Amerika ülkeleri Kolombiya, Haiti ve Venezuela'dan 11 bini akraba birleşimi ve 4 bini kalifiye işçi olmak üzere 15 bin göçmen kabul edeceğini duyurdu.

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Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Marc Miller yaptığı açıklamada, Kolombiya, Haiti ve Venezuela'dan kabul edilecek 11 bin göçmen için Kanada'da akrabası bulunma şartı olduğunu, 4 bin kişinin de yetenek belirleme değerlendirmesine tabi tutularak alınacağını söyledi.

Söz konusu ülkelerden kalifiye göçmen statüsünde başvurusu alınan kişilerin, "Ekonomik Hareketlilik Yolları" pilot projesi kapsamında iş yeteneği belirleme değerlendirmesine tabi tutulacağını kaydeden Miller, kabul edilenlerin ülkede dahil oldukları topluluklara alışmaları için çeşitli organizasyonlara yönlendirileceğini aktardı.

Miller, sonbahar itibarıyla Karayipler, Orta ve Güney Amerika'da yaşayan Kolombiya, Haiti ve Venezuela vatandaşlarının Kanada'da yaşamak için başvuru yapabileceklerini bildirdi.

Açıklamada, akraba birleşimi statüsünde alınacak göçmelerin halihazırda bir Kanada vatandaşının veya daimi oturum izni olan bir kişinin çocuğu, torunu, eşi, ebeveyni veya kardeşi olması gerektiğinin altını çizildi.

Miller, "ABD ile yakın işbirliği içinde yürüttüğümüz çalışmalarla güvenli göçü desteklemeyi ve Amerika kıtasındaki çoğunlukla tehlikeli yollardan yürütülen düzensiz göçün önüne geçmeyi umuyoruz." dedi.

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