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Fenerbahçe'nin şifreleri çözüldü Edvin Dzeko, ortadaki üçlü ve dikine pas

Fenerbahçe'nin şifreleri çözüldü Edvin Dzeko, ortadaki üçlü ve dikine pas

Fenerbahçe, çıktığı 16 resmi maçı kazandı. Bu performansla birlikte hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da lider. Öte yandan İsmail Kartal yönetimin de son 4 maçtır kalesini gole kapatan sarı-lacivertliler ligde en az gol yiyen takım konumunda.

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Jorge Jesus döneminde de hücum aksiyonları iyi olan Fenerbahçe, kalesinde çok gol gördüğü için savunma anlamında eleştiriliyordu.

Sarı-lacivertli ekip teknik direktör İsmail Kartal ile beraber bu sorunu çözmüş gibi görünüyor.

Djiku-Becao ikilisi oturdu

Sezon başında Peres - Becao tandemiyle başlayan Kartal, Peres'in sakatlanmasıyla birlikte Djiku'yu stopere monte etti.

Düzenli şans vererek Osayi-Samuel'i kazandı ve 16 maçta 46 gol atan Fenerbahçe, kalesinde sadece 7 gol gördü.

Öte yandan sarı-lacivertli ekip 8. hafta itibarıyla Süper Lig'de en az gol yiyen takım konumunda.

Neredeyse hiç geri pas yapmadı

Sabah'ın haberine göre, İsmail Kartal'ın bir diğer başarısı da orta alanda oyun kurma konusunda gerçekleşti. İsmail Yüksek - Fred ve Szymanski üçlüsü ile yüksek tempo yakalayan sarı-lacivertli ekip, topa sahip olduğunda neredeyse hiç geri pas yapmadı. Dikine pas yapan Fenerbahçe, gollerinin birçoğunu böyle kaydetti.

Dzeko'nün rolü

İsmail Kartal, Edin Dzeko'dan orta alana ve kanatlara kadar gelip pas bağlantısında istasyon görevi üstlenmesini istedi.
Bu stratejiyi çok başarılı bir şekilde uygulayan 37 yaşındaki forvet, attığı gollerin yanı sıra takımın ataklarının olgunlaşmasında önemli paya sahip oldu.

Her futbolcudan yararlandı

Elindeki alternatifli kadrodan azami verimi almasını bilen İsmail Kartal, 16 maçlık seride neredeyse her futbolcusundan faydalandı.

Yedek kalecisinin süre almasını bile düşünen Kartal'ın takımında, oyuna kim girerse girsin morali yüksek bir şekilde mücadele etti.

Süper Lig'de az forma şansı verdiği isimleri ise Konferans Ligi'nde değerlendirdi.

6 numara sorunu çözüldü

Fenerbahçe, transfer döneminde 6 numara takviyesi yapmaması taraftarlar tarafından eleştirilere sebep olmuştu. Ancak teknik direktör İsmail Kartal, bu sorunu da çözdü. 24 yaşındaki İsmail Yüksek, beklentileri karşılamaya yetti.

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