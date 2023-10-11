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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan emekli ikramiyesi açıklaması

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan emekli ikramiyesi açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "5 bin liralık tek seferlik ödeme, çalışmayan emekliler için geçerli olacak. Kasım ayının ilk yarısında bu ödemeyi yapacağız." dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı televizyon programında gündemi değerlendirdi. 

“5 bin liralık tek seferlik ödeme için çalışmalarımızı Meclis’e sunacağız”

Bakan Işıkhan, konuşmasında 5 bin lira tek seferlik ödeme hakkında açıklamalarda bulunarak, “5 bin liralık tek seferlik ödeme, çalışmayan emekliler için geçerli olacak. Kasım ayının ilk yarısında bu ödemeyi yapacağız. Yasal süreç için adım atılacak, çalışmalarımızı Meclis’e sunacağız. AK Parti grup başkan vekillerimiz bu konuda meclisteki yasal prosedürleri sürdürecek. Cumhurbaşkanımızın müjdesinden sonra teknik olarak çalıştık. Kanun teklifi Meclisimizde olacak. Ne kadar kısa sürede sonuçlanırsa emeklilerimiz için o kadar faydalı olacak. Kasım ayının 15’ine yakın, Kasım’ın ilk döneminde inşallah bu ödemeyi yapacağız. Emeklilerimiz hesaplarında bu rakamı görecekleri” dedi.

EYT konusuna da değinen Işıkhan, bugüne kadar yaklaşık 2 milyon EYT başvurusunun başarıyla sonuçlandırıldığını, 120 bine yakın EYT dosyasında da işlemlerin devam ettiğini açıkladı. Işıkhan, 120 bin EYT dosyasını Aralık ayına kadar bitirmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

“Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz”

Bağ-Kur prim eşitlemesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gerekli talimatları aldıklarını dile getiren Bakan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

“7 bin 200'e güne düşürülmesi bizim için önemli sözlerden biri, bu konudaki çalışmalarımıza başladık. 9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz. Bu konuda temel değişkenlerimiz, standartlarımız olacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz.”

“Kıdem Tazminatı Fonu konusunda herhangi bir çalışmamız yok”

‘Kıdem Tazminatı Fonu’ konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak herhangi bir çalışmalarının olmadığının altını çizen Bakan Işıkhan, “İşçilerimiz, işverenlerimiz, sendikalarımız rahat olsunlar. OVP’de de ifade ettiğimiz bir kavram bulunmamakta. Şu anda bir çalışmamız yok, ileriki zamanlarda da bir çalışma söz konusu değil” ifadelerine yer verdi.

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