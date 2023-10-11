Sevgilisini diri diri yaktı karşısına geçerek izledi! 19 gün sonra...

Yangının arkasından kan donduran bir cinayet çıktı! Söz konusu olay 19 gün önce İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşandı. Eylül'ün son günlerinde çıkan yangında işletme sahibi Mustafa Bendeş ile emekli öğretmen Mehmet Naci Sözüner hayatını kaybetmişti. Bendeş'in sevgilisi Esra Başkaya, yangın süsü verilen cinayeti 'Ölürken attığı çığlıklar rüyalarıma giriyor' diyerek itiraf etti.

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İki sevgili arasındaki kavga cinayete dönüştü! Sevgilisinin işlettiği mekanı yakan 36 yaşındaki Esra Başkaya, yolun karşısına geçerek yangını seyretti. O esnada içeride bulunan emekli öğretmen Naci Sözüner de hayatını kaybetti. Aradan geçen 19 günün ardından suçunu itiraf eden Esra Başkaya tutuklandı.

Ölürken attığı çığlıklar...

İşletmeci sevgilisini diri diri yakan ve aradan geçen 19 günün ardından itirafta bulunan 36 yaşındaki Esra Başkaya, olayın detaylarını ifadesinde aktardı. Yeni Asır'ın haberine göre sevgilisiyle sürekli kavga ettiklerini belirten Başkaya, olay günü de aynı şekilde tartıştıklarını sevgilisinin kendisine şişe fırlattığını ve hakaret ettiğini iddia etti.

Çantasından çıkardığı bezle ateşi yaktı

Bunun üzerine birden bire çantasından bez çıkararak Esra Başkaya, işletmeyi ateşe verdi. Sonra da yolun karşısına geçerek olayı izleyen kadın, alevleri seyretti. Daha sonra da yaya şekilde olay yerinden kaçtı.

Sevgilisinin ve daha önce tanıdığı emekli öğretmenin yangında ölmesi sonrası vicdan azabı yaşadığını dile getiren Esra Başkaya, polis ekiplerine teslim oldu.