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Adana'da bisiklet sürerken öldürüldü, katilini en yakını çıktı

Adana'da bisiklet sürerken öldürüldü, katilini en yakını çıktı

ADANA'da bir kişi bisiklet sürdüğü sırada, babası tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Oğlunu öldürülen baba polisler tarafından yakalandı.

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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Serhat Oti (30) bisiklet sürdüğü sırada, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı babası Nurettin Oti tarafından tüfekle vuruldu. Serhat, kanlar içerisinde yere yığılırken baba Nurettin kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Serhat Oti'nin öldüğü tespit etti. Bölgeye gelen polisler ise olay yerine yakın bir yerde oğlunu öldüren babayı yakalayarak gözaltına aldı.

Şahsın cesedi ise otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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