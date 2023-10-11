Kübra Par Kılıçdaroğlu'nun bildiği ama sakladığı gerçeği Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e sordu

Yazar Kübra Par, Suriye ve Irak tezkeresine "hayır" oyu vereceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu'nun, yabancı asker itirazıyla ilgili gerçeği bildiğini ancak ABD ve HDP'yi küstürmeme adına görmezden geldiğini yazdı. Par, İmamoğlu ve Özel'e çağrıda bulunarak "CHP içindeki değişimciler eğer gerçek bir değişimden söz ediyorsa başka konularda olduğu gibi bu konuda da Kılıçdaroğlu’nu eleştirmeli ve Genel Başkan’a rağmen ‘Evet’ diyeceklerini açıklamalılar." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye’deki görev süresinin iki yıl daha uzatılmasını öngören tezkereye hayır oyu vereceklerini söylemesi tartışmalara yol açtı.

Terörle mücadele için yakın zamanda oylama sunulacak olan tezkereye yabancı askerlere izin verdiği ve Türkiye'yi işgal gerekçesiyle karşı çıkan Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri tv100 yazarı Kübra Par'dan geldi.

Yabancı asker meselesindeki basit gerçek

Yabancı asker meselesine açıklık getiren Par, "Akılalmaz bir gerçek, Kılıçdaroğlu yine tezkereye ‘Hayır’ diyor!" başlıklı yazısında "Türkiye’ye eğitim amacıyla ve NATO görevleri kapsamında başka ülke askerlerinin gelebilmesi için bu madde eklenmek zorunda. Örneğin, Türk askerinin S-400 kullanımı konusunda eğitilmesi için Rus askeri Türkiye'ye bu madde sayesinde davet edilebilmişti." ifadelerine yer verdi.

"ABD yanlısı bir dış politika perspektifinin dışına çıkamıyor"

"Kılıçdaroğlu bu basit gerçeği bilmiyor mu?" diye soran Par, yazısına şöyle devam etti:

"Elbette biliyor ama işine gelmiyor. İşine gelmiyor çünkü yerel seçime yaklaşırken yine HDP’nin desteğinin hayati olduğunu zannediyor. İşine gelmiyor çünkü ABD yanlısı bir dış politika perspektifinin dışına çıkamıyor.

Aksi halde PKK daha geçen hafta sonu Ankara’da Meclis’in karşısında bombalı eylem yapmışken, Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT bu eyleme karşılık Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerini bombalıyorken, ABD bir Türk SİHA’sını düşürmüşken, bu ülkenin ana muhalefet lideri olarak tezkereye ‘Hayır’ demezdi.

CHP bu stratejik hatalarda ısrar ettiği müddetçe daha uzun yıllar muhalefette kalacak. Ben şimdi asıl bu açıklamaya Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in ne diyeceğini merak ediyorum.