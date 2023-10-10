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İlham Aliyev duyurdu! İran'la anlaşma sağlandı

İlham Aliyev duyurdu! İran'la anlaşma sağlandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran toprakları üzerinden Nahçıvan'a ulaşımı sağlayacak kara yolu ve demir yolunun inşası konusunda Tahran yönetimiyle anlaşmaya varıldığını bildirdi.

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Aliyev, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları 27. Toplantısı'nın katılımcıları için mesaj gönderdi.

Mesajında, Azerbaycan'ın güvenilir bir transit ülke olduğunu belirten Aliyev, ülkesinin ulaştırma ve lojistik altyapısının Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ülkelerine açık olduğunu kaydetti.

Aliyev, Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun taşıma kapasitesini 1 milyon tondan 5 milyon tona çıkarmayı hedeflediklerine işaret ederek, "İran toprakları üzerinden Nahçıvan'a ulaşımı sağlayacak kara yolu ve demir yolunun inşası konusunda bu ülkeyle (İran) anlaşmaya varıldı. Aynı zamanda Azerbaycan, Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nun iletim kapasitesinin daha da genişletilmesi için aktif çalışıyor." ifadelerini kullandı.

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