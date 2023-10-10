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Beşiktaş, Burak Yılmaz ile yola devam etme kararı aldı

Beşiktaş, Burak Yılmaz ile yola devam etme kararı aldı

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktör koltuğuna Burak Yılmaz getirildi.

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Beşiktaş'ta teknik adam sorunu olağanüstü kongreye kadar çözüldü. Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktör koltuğuna Burak Yılmaz getirildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından geçen süreçte Takımımızın Teknik Sorumluluğunu üstlenen Yardımcı Antrenörümüz Burak Yılmaz'ın bugün Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar görevine Futbol A Takımımızın Teknik Sorumlusu olarak devam etmesine karar verilmiştir.

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