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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit polisin babasına taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit polisin babasına taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aracılığıyla telefonda görüştüğü şehit polis babası Şefik Ermiş’e taziye dileklerini iletti.

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İstanbul’da ihbar üzerine gittiği olayda çıkan çatışmada vücuduna kurşun isabet etmesi sonucu şehit olan polis memuru Cihat Ermiş memleketi Ankara’da toprağa verildi. Şehidin babasını Şefik Ermiş’i ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak baba Ermiş ile görüştürdü. Acılı babaya taziye dileklerini ileten Erdoğan, “Şehitlerimizin makamlarıyla ilgili bir şey söylememize gerek yok. Kur’an-ı Kerim’de rabbimiz onların makamlarını açıklıyor. Onların makamı cennet. Onlar Peygamber Efendimize komşular. Şehit babası olmanız da sizler için en büyük zenginlik. Rabbim bizlere de o makamı nasip eylesin” ifadelerini kullandı. Baba Ermiş ise Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

“ŞEHİDİMİZİN AİLESİ VE 2 YAŞINDAKİ EVLADI ARTIK BU VATANA EMANET" 

Ziyareti ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kahraman polisimiz Cihat Ermiş dün İstanbul Büyükçekmece’de ihbar üzerine gittiği bir evde açılan ateş sonucu şehit edilmişti. Ankara Haymana’da şehidimizin kıymetli babası Şefik ağabeyimizi ziyaret edip, dua ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da şehidimizin babasıyla telefonla görüştü, başsağlığı diledi. Şehidimizin ailesi ve 2 yaşındaki evladı Kemal Asaf artık bu vatana emanet. Kahramanımızın makamı ali, ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.

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