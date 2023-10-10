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Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi!

Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi!

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

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İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, ihbar üzerine İstanbul-Iğdır seferi yapan yolcu otobüsü durduruldu. Aramada, A.G'nin oturduğu koltuğun altına gizlenmiş paket halinde 785 gram sentetik uyuşturucu bulundu. A.G. gözaltına alındı.

İstihbari bilgi doğrultusunda Mescitli köyünde gerçekleştirilen yol kontrolünde, İstanbul-Iğdır seferi yapan yolcu otobüsü durduruldu.

Narkotik dedektör köpeği "Termal"in desteğiyle otobüste yapılan aramada, A.G'nin oturduğu koltuğun altına gizlenmiş paket halinde 785 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Şüpheli gözaltına alındı.

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