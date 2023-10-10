BIST 8.432
DOLAR 27,72
EURO 29,39
ALTIN 1.654,01
HABER /  MAGAZİN

İlyas Salman, cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla hakim karşısına çıktı

İlyas Salman, cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla hakim karşısına çıktı

Sinema oyuncusu İlyas Salman, ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı.

Abone ol

Sinema oyuncusu İlyas Salman’ın ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık İlyas Salman ile avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Cumhurbaşkanı avukatı da katıldı.

Sanık İlyas Salman duruşmada savunma yaparken, müşteki avukatı ise katılma talebinin bulunduğunu belirterek şikayetinin devam ettiğini söyledi. Sanık avukatı ise reddi hakim talebinde bulundu.

Reddi hakim talebi değerlendirilecek

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına hakimin reddi talebini yazılı olarak bildirmesi için süre verilmesine, talebin dosyaya sunulduktan sonra incelenmek için dosyanın nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara Savaşı'ndan kalma toplu mezar keşfedildi
Ankara Savaşı'ndan kalma toplu mezar keşfedildi
Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi!
Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi!
Vladimir Putin'den İsrail-Hamas savaşı hakkında ilk yorum
Vladimir Putin'den İsrail-Hamas savaşı hakkında ilk yorum
Cumhur İttifakı'nın yerel seçim işbirliği heyetleri belli oldu nihai kararı Erdoğan-Bahçeli verecek
Cumhur İttifakı'nın yerel seçim işbirliği heyetleri belli oldu nihai kararı Erdoğan-Bahçeli verecek
Ayşenur Arslan " Buyurun sayın cumhurbaşkanım" dedi ama bakın arayan kimmiş!
Ayşenur Arslan " Buyurun sayın cumhurbaşkanım" dedi ama bakın arayan kimmiş!
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'den esir takasıyla ilgili flaş açıklama
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'den esir takasıyla ilgili flaş açıklama
Real Madrid paylaştı: Arda Güler kendisine 'hediye' edilen arabayla böyle poz verdi
Real Madrid paylaştı: Arda Güler kendisine 'hediye' edilen arabayla böyle poz verdi
PFDK'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ceza
PFDK'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ceza
Sosyal medyadan veda mektubu paylaşan üniversiteli genç ortadan kayboldu
Sosyal medyadan veda mektubu paylaşan üniversiteli genç ortadan kayboldu
HÜDA PAR ve Saadet Partisi'nden Filistin için ortak miting kararı
HÜDA PAR ve Saadet Partisi'nden Filistin için ortak miting kararı
ABD'li senatör Lindsey Graham'dan 'İran'ı bombalayalım' önerisi
ABD'li senatör Lindsey Graham'dan 'İran'ı bombalayalım' önerisi
UEFA'nın EURO 2032 kararıyla ilgili İtalyan heyetinden peş peşe açıklamalar
UEFA'nın EURO 2032 kararıyla ilgili İtalyan heyetinden peş peşe açıklamalar