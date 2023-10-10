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UEFA'nın EURO 2032 kararıyla ilgili İtalyan heyetinden peş peşe açıklamalar

UEFA'nın EURO 2032 kararıyla ilgili İtalyan heyetinden peş peşe açıklamalar

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, UEFA'nın 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2032) ev sahipliğini Türkiye ve İtalya ortaklığına vermesinin, Avrupa futbol tarihinin en önemli olaylarından biri olduğunu söyledi.

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UEFA'nın kararını açıklamasının ardından İtalyan basınına konuşan FIGC Başkanı Gravina, "Bu, Avrupa futbol tarihinin en önemli olaylarından biri. Avrupa açısından da önemli. Futbol engelleri yıkabilecek, halklar arasında diyalog kurabilecek ve barış köprüleri inşa edecek bir araç olmalı." ifadelerini kullandı.

Gravina, İtalya'nın EURO 2032'ye yönelik 1 Ekim 2026'ya kadar 5 stadını projelendirmek için zamanı olduğunu belirterek, "Sık sık statlarla ilgili bürokratik sorunlardan bahsediyoruz ancak, girişimci bir şekilde ele almalıyız bu konuyu. Bu fırsattan yararlanarak tüm aktörlerle güçlerimizi birleştirelim. Beş stat belirlemenin de ötesine geçmeliyiz. Bu, ülkemizin altyapı kültüründe devrim yaratacak büyük bir teşvik." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya Spor Bakanı Andrea Abodi de EURO 2032 sayesinde statlarını ve altyapılarını iyileştireceklerini söyledi.

Buffon: "Ortak adaylığı beğendim"

İtalya’nın EURO 2032 adaylığındaki futbol elçisi olan aynı zamanda İtalya Milli Takım heyetinin başkanı Gianluigi Buffon, UEFA'nın kararıyla ilgili Raisport kanalına yaptığı açıklamada, "İtalya-Türkiye ortak adaylığını beğendim. Zor bir siyasi dönemde, diyalog için iyi bir fırsat olabilir. Türkiye, bizim gibi büyük geleneklere sahip, Doğu'ya bakan bir millet ve bence iş birliği yapabilmek çok güzel bir şey." dedi.

İtalyan basını geniş yer ayırdı

UEFA’nın EURO 2032 ev sahipliğini Türkiye ve İtalya ortaklığına vermesi, İtalyan basınında yer buldu.

İtalyan basını, UEFA'nın kararını son dakika gelişmesi olarak duyururken, İtalyan ANSA ajansı UEFA'nın kararını "flaş" haber olarak sundu.

La Gazzetta dello Sport, "EURO 2032, İtalya ve Türkiye'ye", Corriere dello Sport ise "Resmen EURO 2032, İtalya ve Türkiye'nin" başlıklarını kullandı.

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