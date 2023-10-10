Amasya'da bir zehirlenme vakası daha yaşandı. Bugün 3 öğrenci, yedikleri sandviç sonrası hastanelik oldu. Böylece il genelinde son bir ayda zehirlenme problemi yaşayan kişi sayısı 380’i geçti.

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Amasya Lisesi’nden 3 öğrenci okula yakın marketten sandviç ve diğer içeceklerden aldı. Bir süre sonra mide bulantısı ve kusma problemi yaşayan öğrenciler ambulans çağırdı. Acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi Kadir Çakı Semt Polikliniğine kaldırılan 3 öğrenci tedavi altına alındı.

Bir öğrencinin yakını olan Salice Demir, “Dün 7, bugün de 3 öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı. Yetkililerden marketlerin denetlenmesini istiyoruz” dedi.

Geçen ay Amasya’nın Taşova ilçesinde içtikleri şebeke suyundan zehirlenen 370'den fazla kişi hastaneye kaldırılmıştı.