CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tezkere kararını açıkladı! Devlet Bahçeli'ye peş peşe sorular...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. TBMM'ye gelecek Irak ve Suriye tezkeresi ile ilgili Kılıçdaroğlu, " Bir tek yabancı askerin postalının Türkiye'ye değmesini istemiyoruz. Bana neden 'hayır' diyorsunuz diye soruyorlar, milliyetçiyim diyorsan 'hayır' diyeceksin." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Emekli ikramiyesinden, İsrail-Filistin gerilimine kadar pek çok konuya değinen Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

Toplumun canını yakan sorun var o da ekonomi. İster markete, ister pazara gidin alışveriş yaptığınızda canınızın yandığını görürsünüz. Ekonomi artık dikiş tutmuyor. Faizler aldı başına gitti, dolar düşecekti. Türk Lirası eridi. 200 lira ile ancak 20 simit alabiliyorsunuz. Türkiye borç para buldu diye sevinen ülke oldu. Belki zaman zaman da söylenir tüm dünyada fiyatlar artıyor diye. Türkiye'de yüzde 70.7 gıda fiyatlarında artış var. Dünyanın gidişine ters noktadayız. Türkiye 34 yıl sonra yurt dışından şeker ithal eden ülke konumuna geldi. Yurt sorunu, fahiş ev kirası sorunu çözemiyorlar.

"Emekliler ayrımcılığa tabi tutuldu"

Emekliler için bir şey söylemeyeceğim. Benim söylediğimi hiçbir siyasi partinin başkanı söylememiştir. Verdiğim mücadele bir noktaya geldi. Şimdi yine ısrar ettik. Emekliler geçinemiyorlar. Emekliye 5 bin lira ikramiye dediler. Çalışan emekliye vermeyeceğiz bizim tarihimizde emekliler ayrımcılığa tabi tutuldu. Emekli niçin çalışıyor? Yeteri kadar aylık vermiyorsun. Çalışanı cezalandıran modeli inşa ettiler. Bu da bir ilktir. 5 bin lira büyük para değil. 500 tane simit alıyorsunuz. 330 tane çay parası. 1 ya da 1,5 ay idare eder. Emekli ne demek? Sormak isterim. Emekli genç yaşta iken çalışan, primini ödeyen, ülkenin kalkınmasına katkıda bulunan yaşı uygun bulunduğunda emekli olandır. Emekli emekli olduğu zaman sefalet aylığına mahkum edilir. Avrupa'da emekliler yaz tatillerini farklı ülkelerde geçirirler.

İsrail- Filistin gerilimi

Hak aramak ayrı şeydir. Gazze'de 2-2,5 milyon Filistinli yaşar. Sorunları var dünyanın büyük kesimi bu sorunlara ilgisiz kaldı. Hiçbir haklı dava sivillerin öldürülmesine haklılık vermez. Asla doğru değildir. Sizin haklı davanızın üzerine gölge düşürür. Eğer bir sorun çözümsüzse Filistin-İsrail örneği verilir. Olayların büyümeden, siviller öldürülmeden, çocuklar öldürülmeden davanın çözülmesi gerekiyor.

"Kim bu yabancı askerler?"

Terörle mücadele edeceğiz diyorlar. Hiçbir zaman karşısında olmadık. Önümüze tezkere getiriyorlar. Gelecek. Elbette ki terörle mücadele konusunda verilecek her yetkiye evet deriz ama yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması diyor...Birinci sorum Bahçeli'ye. Partinin adı Milliyetçi Hareket Partisi. Bu tezkereye evet diyeceğini söylüyorsun. Sana bir soru. Yabancı asker postallarının Türkiye Cumhuriyeti topraklarını çiğnemesine evet diyor musun? Asla yabancı askerin Türkiye'ye gelmesini istemiyorum. Bahçeli'ye ikinci sorum bu yabancı askerler kimler? Hangi askeri terörle mücadele için Türkiye'ye davet edeceksiniz? Binlerce şehidimiz var bir tane yabancı asker gelmedi şimdi beyler terörle mücadele edeceğiz yabancı askerleri davet edeceğiz. Kim bunlar? Helikopterimiz düşürülür yabancılardan duyarız, gemimiz basılır yabancılardan duyarız. SİHA'mız düşürülür yabancılardan duyarız. Gemimiz basılacak gıcık çıkmayacak. Terör dolayısı ile tarihimize baktığımızda binlerce şehit vermişiz. Bir tek yabancı asker istemeden. Bir tek yabancı askerin Türk topraklarına postalının değmesini istemiyoruz. Bana neden 'hayır' diyorsunuz diye soruyorlar, milliyetçiyim diyorsan 'hayır' diyeceksin.

"Bu mudur milliyetçilik?"

Suriye'de askerlerimiz şehit edildi. Vuran Rusya idi. Rusya'nın özür dilemesi lazımdı. Erdoğan soluğu Putin'in kapısında aldı. Şehit olan bizim askerimiz. Hem şehidimiz var 33 askerimiz şehit olmuş kapılarına gidiyoruz. Bunlar kalmışlar bizim milliyetçiliğimizi sorguluyorlar.

Akkuyu Nükleer Santrali kimin malı Rusların kimin topraklarında bizim topraklarda. Ceo'su ne diyor 'Biz başka devletin topraklarında bu santrali kendimiz için inşa ediyoruz. Bu başka ülkenin topraklarında bulunan kendi satralimizdir.' Garanti vermişiz bir de. Bu mudur milliyetçilik? Batsın sizin milliyetçilik anlayışınız. İstiyorlarsa yönetim kurulu kimlerden oluşuyor baksınlar.