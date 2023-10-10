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Kurtulmuş'tan Filistin-İsrail açıklaması: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Kurtulmuş'tan Filistin-İsrail açıklaması: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Meclis Başkanı Kurtulmuş, tüm dünyanın gündeminde olan İsrail-Filistin Savaşı ile ilgili açıklamalarda bulunurken, Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti. Kurtulmuş, kutsal değerlere zarar verilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Hiçbir dinin kutsalına saygısızlık kabul edilmez, insanlık suçudur" dedi.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, yapmak istedikleri Anayasa ve dördüncü günün yaşandığı İsrail-Filistin Savaşı hakkında açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, gerilim için 'Türkiye üzerine düşmeye hazır' mesajı verirken, Filistinlilere, haklarının iade edilmesi gerektiğini söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye kararlıyız. 3 temel mesele hallolmadan barışın sağlanması mümkün görülmüyor. Birincisi 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasıdır. İkincisi yerleşimcilerin işgal ettiği yerlerden çekilmesidir ve Filistinlilere haklarının iade edilmesidir. Başta Mescit-i Aksa olmak üzere, kutsal yerlerin korunmasıdır. Hristiyanların kutsal mekanlarına da saygısızlık yapıldığını biliyoruz. Hiçbir dinin kutsalına saygısızlık kabul edilmez, insanlık suçudur."

"Türkiye'de hak ve özgürlükleri esas alan, birey odaklı, yeni özgürlükçü bir Anayasa yapılması için bütün gücümüzle mücadele edeceğiz."

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