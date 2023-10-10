BIST 8.399
DOLAR 27,73
EURO 29,41
ALTIN 1.657,37
HABER /  SPOR

Milan'ın forveti İtalya'da haftanın kalecisi seçildi

Milan'ın forveti İtalya'da haftanın kalecisi seçildi

Milan'ın Genoa ile yaptığı maçın uzatma dakikalarında kalede görev alan Fransız forvet Olivier Giroud, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) haftanın kalecisi seçildi.

Abone ol

Serie A'dan yapılan açıklamada; Milan'ın 7 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Genoa'yı 1-0 yendiği maçta kaleye geçen ve kritik bir kurtarış yapan Giroud'nun haftanın kalecisi seçildiği kaydedildi.

Karşılaşmanın 90+8. dakikasında Milan kalecisi Mike Maignan, Caleb Ekuban'a yaptığı faulün ardından kırmızı kart gördü.

Takımının değişiklik hakkını doldurması nedeniyle kaleye geçen Fransız forvet Giroud, yaptığı kurtarışla da galibiyete katkıda bulundu.

21 puanla Serie A'de liderlik koltuğunda oturan Milan, maçın ardından web sitesindeki resmi kadrodaki kaleciler kısmına Giroud'u ekledi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Kuzey Kore, İsrail ile Filistinlilerin çatışmasında Tel Aviv yönetimini suçladı
Kuzey Kore, İsrail ile Filistinlilerin çatışmasında Tel Aviv yönetimini suçladı
İhbarlar geldi! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti, "hayalet sınıf" kuranlar hakkında inceleme başlattı
İhbarlar geldi! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti, "hayalet sınıf" kuranlar hakkında inceleme başlattı
UEFA'da tarihi gün başladı
UEFA'da tarihi gün başladı
İskoçya Başbakanı, eşinin ailesinin Gazze'de mahsur kaldığını açıkladı
İskoçya Başbakanı, eşinin ailesinin Gazze'de mahsur kaldığını açıkladı
Emeklilere 12 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı
Emeklilere 12 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı
Bahçeli'den Filistin - İsrail yorumu! Sivil kayıpların bahanesi olamaz
Bahçeli'den Filistin - İsrail yorumu! Sivil kayıpların bahanesi olamaz
Cübbeli Ahmet Hoca, İsmail Türüt’ten Ekrem İmamoğlu için seçim öncesi şarkı istedi
Cübbeli Ahmet Hoca, İsmail Türüt’ten Ekrem İmamoğlu için seçim öncesi şarkı istedi
ÖSYM duyurdu: 2023 DGS ek terleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM duyurdu: 2023 DGS ek terleştirme sonuçları açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Biden İsrail'de hayatını kaybeden ABD'li sayısını açıkladı
Biden İsrail'de hayatını kaybeden ABD'li sayısını açıkladı
TÜİK Ağustos ayı işsizlik rakamlarını açıkladı!
TÜİK Ağustos ayı işsizlik rakamlarını açıkladı!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı