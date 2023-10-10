BIST 8.369
DOLAR 27,72
EURO 29,40
ALTIN 1.655,56
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

TÜİK Ağustos ayı işsizlik rakamlarını açıkladı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TÜİK Ağustos ayı işsizlik rakamlarını açıkladı!

 Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,2 puan azalışla yüzde 9,2'ye geriledi. Bu oran, Ocak 2014'ten bu yana en düşük işsizlik oranı olarak kayıtlara geçti.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ağustosta bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 3 milyon 223 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puanlık düşüşle yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti.

Bu oran, Ocak 2014'ten bu yana en düşük işsizlik oranı olarak kayıtlara geçti. İşsizlik, Ocak 2014'te yüzde 9,2 olarak kaydedilmişti. Aralık 2013'te de işsizlik oranı yüzde 9 seviyesindeydi.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken kadınlarda yüzde 12,6 olarak tahmin edildi.

Ağustosta 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalışla yüzde 17,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 14,2, kadınlarda ise yüzde 22,7 olduğu hesaplandı.

Bazı verilerde de revize gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2021-2023 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sağanak ve fırtına bekleniyor Meteoroloji'den 12 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul, Ankara, İzmir...
Foto Galeri Sağanak ve fırtına bekleniyor Meteoroloji'den 12 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul, Ankara, İzmir... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Sinan Ateş suikastında kritik gelişme: Olcay Kılavuz şüpheli olarak dosyada
Sinan Ateş suikastında kritik gelişme: Olcay Kılavuz şüpheli olarak dosyada
Bakan Göktaş güzel haberi verdi: Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri bugün başlıyor
Bakan Göktaş güzel haberi verdi: Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri bugün başlıyor
Üzerlerinden geçti fark etmedi! İzmir'de korkunç olay
Üzerlerinden geçti fark etmedi! İzmir'de korkunç olay
Esenyurt’ta İran uyruklu gencin feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
Esenyurt’ta İran uyruklu gencin feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
Yeni emeklilik sisteminde ayrıtılar belli oldu öne çıkan yaş sınırı kıdem tazminatı detayı
Yeni emeklilik sisteminde ayrıtılar belli oldu öne çıkan yaş sınırı kıdem tazminatı detayı
Özgür Özel'den ikramiye tepkisi: Emekliler sadaka değil...
Özgür Özel'den ikramiye tepkisi: Emekliler sadaka değil...
Hamas liderlerinin namaz videosuna Azerbaycanlı sunucu tepki gösterdi
Hamas liderlerinin namaz videosuna Azerbaycanlı sunucu tepki gösterdi
Altın sahiplerini korkutan oldu! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Altın sahiplerini korkutan oldu! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Ömer Topsakal nişanlandı
Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Ömer Topsakal nişanlandı
Ocak ayı zammı öne çekildi emlak vergisi pasaport harcı, araç muayene ücreti zamlı ödenecek
Ocak ayı zammı öne çekildi emlak vergisi pasaport harcı, araç muayene ücreti zamlı ödenecek
Tanju Özcan'dan çok konuşulacak İmamoğlu iddiası! Duyumlarım böyle, son anda çekilecek
Tanju Özcan'dan çok konuşulacak İmamoğlu iddiası! Duyumlarım böyle, son anda çekilecek