Altın sahiplerini korkutan oldu! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı!

Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile işlenmemiş altın ithalatına yüzde 20 vergi getirildi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, işlenmemiş altın ithalatına yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı. Yılın ilk 8 ayında yapılan işlenmemiş altın ithalatının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından alınan önlemler, altın ithalatını sınırlamaya yönelik.

Türkiye'de son yıllarda yaşanan ekonomik sorunların ardından altına olan talep artmış ve bu talep, cari açığı artıran önemli bir faktör haline gelmişti. Yılın ilk 8 ayında 22 milyar 776 milyon dolarlık işlenmemiş altın ithalatı gerçekleştirilmişti, bu da tüm zamanların en yüksek seviyesiydi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu artışın önüne geçmek için çeşitli önlemler almaya başladı. İşlenmemiş altın alımına yönelik yüzde 20 ek mali yükümlülük getirildi ancak talepte herhangi bir azalma sağlanamadı. Bu nedenle yeni önlemler gündeme geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın ithalatlarında bildirim aranmama şartını kaldırdı. Ayrıca işlenmemiş altın ithalatına yönelik kotaların getirilmesi planlanıyor. Bu kotalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ikinci bir kararname ile belirlenecek.

Altın ithalatının yüksek seviyede devam etmesi, Türkiye ekonomisi için ciddi bir sorun oluşturuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu sorunu çözmek için çeşitli tedbirler almaya çalışıyor ancak talep üzerindeki etkilerini zaman içinde görmek gerekecek.

Ayrıca, İsrail- Filistin gerilimi sonrası altın fiyatlarının yükselme potansiyeline de dikkat çekildi.